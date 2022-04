La lancha rápida Trung Trac atraca en el muelle del río Han para recibir a turistas (Foto: VNA)

Da Nang (VNA)- La inauguración de la calle turística de An Thuong , en la ciudad centrovietnamita de Da Nang, se llevará a cabo a las 18:30 (hora local) del 28 de abril, en conexión con las actividades nocturnas en la playa de My An y el Programa de Danza Callejera, para dar la bienvenida al Año Nacional de Turismo 2022.Según Ta Tu Binh, vicepresidente del Comité Popular del distrito de Ngu Hanh Son, se trata de una actividad para estimular el turismo en las condiciones de nueva normalidad, con el fin de atraer más visitantes a Da Nang y la región central.En la ocasión, se efectuarán muchas actividades artísticas, así como se anunciará el establecimiento del grupo de autogestión de orden social y civilización comercial y el equipo de jóvenes voluntarios de guía en la calle turística de An Thuong.Además, los establecimientos comerciales también realizarán muchos descuentos y promociones en el marco de la Hora Feliz, o Happy Hours.El subdirector del Departamento de Turismo de Da Nang, Nguyen Xuan Binh, dijo que la ciudad acabó de organizar un programa de estímulo turístico, que atrajo la participación de más de 200 empresas de servicios, las cuales lanzaron muchos paquetes de productos atractivos y únicos a precios preferenciales.Actualmente, Da Nang ofrece entradas gratuitas al complejo paisajístico de Ngu Hanh Son y los museos de escultura Cham, de Da Nang y de Bellas Artes.Durante los pasados días feriados del 9 al 11 de abril, Da Nang atendió a casi 78 mil visitantes, lo que muestra una buena señal para la recuperación y el desarrollo de la industria del ocio, uno de los sectores económicos clave de la urbe./.