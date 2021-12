El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue (D), saluda a los delegados en la conferencia (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, asistió hoy a una sesión de la conferencia “Turismo de Vietnam - Recuperación y desarrollo” en la provincia central de Nghe An, la cual tiene como objetivo debatir medidas encaminadas a restaurar las actividades del sector.



El simposio, inaugurado esta mañana de forma presencial y virtual bajo el auspicio de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la provincia de Nghe An, también contó con la participación de funcionarios de agencias centrales y locales, junto con representantes del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), la Organización Mundial del Turismo (OMT), empresas y organizaciones que operan en el sector.



Según el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, durante los primeros 10 meses del año, Vietnam no recibió turistas internacionales, mientras el número de viajeros nacionales se redujo un 42,5 por ciento respecto al mismo período de 2020.



Los ingresos por las actividades turísticas cayeron un 45,42 por ciento frente al mismo lapso del año anterior, al alcanzar solo más de seis mil millones de dólares, dijo, y continuó, entre el 90 y el 95 por ciento de los proveedores de servicios de viajes suspendieron sus operaciones.



A su vez, Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del WTTC, insistió en la necesidad de simplificar las regulaciones para los turistas internacionales, a la par de desarrollar e implementar soluciones digitales que permitan a las personas probar rápida y fácilmente su estado de COVID-19.

Participantes en la cita (Foto: VNA)

Con anterioridad, en el acto inaugural, Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, señaló que, debido al COVID-19, el turismo de Vietnam ha enfrentado dificultades sin precedentes durante los últimos dos años.

A medida que la pandemia se controla gradualmente, la industria del ocio y la economía toman medidas para superar las dificultades, pero el camino hacia la recuperación del turismo y la adaptación flexible y segura a la situación epidémica sigue afrontando desafíos, enfatizó.



En ese sentido, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Doan Van Viet, subrayó que para ayudar a la industria sin humo a superar el momento difícil actual y reanudar el desarrollo, el Parlamento y el Gobierno deben promover los planes al respecto, que es parte del programa de desarrollo y recuperación socioeconómica para 2022 - 2023.



También hizo hincapié en la importancia de continuar asistiendo a las empresas y trabajadores del sector, emitir nuevos mecanismos y políticas para falicitar las actividades al respecto, impulsar la captación de inversiones hacia el turismo nocturno, ecológico y comunitario, acelerar la transformación digital y planificar el desarrollo del personal del reglón en el contexto de la nueva normalidad./.