El Parque Nacional U Minh Ha , en la meridional provincia de Ca Mau (Fotografía: vietnamtourism.gov.vn)

Ca Mau, Vietnam (VNA)- El Parque Nacional U Minh Ha, en la meridional provincia vietnamita de Ca Mau, es un área de protección en una de las tres zonas núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera del Cabo de Ca Mau, con un ecosistema rico y diverso.

El Parque cuenta con una superficie de ocho mil 527 hectáreas y se extiende por los territorios de las comunas de Khanh An y Khanh Lam (distrito de U Minh) y Tran Hoi y Khanh Binh Tay Bac (distrito de Tran Van Thoi), según el periódico Nhan Dan.



Según las estadísticas, en este lugar viven alrededor de 176 especies de plantas. En particular, debajo del agua hay una alfombra de lenteja de agua con varias especies de hierbas espesas entretejidas. Desde arriba, el Parque Nacional U Minh Ha parece una alfombra verde natural.



Los visitantes al Parque Nacional U Minh Ha no solo tienen oportunidad de disfrutar del aire fresco y admirar la belleza virginal de los vastos bosques de Melaleuca, sino también contemplar las travesuras de los astutos monos.



El Parque posee una flora y fauna muy rica y diversa. Cuenta con más de 25 mil hectáreas de zona de amortiguamiento -un área de protección esencial-, asegurando la regeneración de especies endémicas del ecosistema de humedales, incluidas muchas figuradas en el Libro Rojo de Vietnam, entre ellas el macaco de cola larga./.