Lai Chau, Vietnam (VNA)- La provincia septentrional de Lai Chau posee un paisaje natural sublime. Los impresionantes montes que componen la cordillera de Hoang Lien Son han sido conocidos como los picos más bellos de Vietnam. Los turistas están muy entusiasmados en querer conquistar los caminos sinuosos para contemplar la naturaleza y la magnificencia de las cimas de la tierra montañosa.



Contiguo a la frontera natural entre Vietnam y China, la cumbre Pu Si Lung se eleva a 3.083 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en Pa Ve Su, comuna anexa al distrito de Muong Te, de la provincia de Lai Chau. Alberga el arroyo Nam Si Luong y antiguos bosques primitivos. Hoang Quoc Viet, un turista de Ciudad Ho Chi Minh resaltó: “Los picos de Lai Chau, en particular y las montañas en la región del noroeste en general, albergan selvas primitivas que no se encuentran en otros lugares. En el lugar, quieres sumergirte en este magnífico paisaje”.



Ta Lien Son, también conocido como Co Trau, no es uno de los picos más alto, pero es muy popular entre los excursionistas. Con una altitud de 2.996 metros, este pico, que se encuentra en la comuna de Ta Leng, del distrito de Tam Duong, es ideal para la caza de nubes y toma de unas impactantes fotografías. Además de su exuberante vegetación, según la temporada, Ta Lien Son se cubre con el blanco de las flores de la camelia japónica, el rojo de las hojas de arce o el rosa de las flores del rododendro. Asimismo, el bosque de árboles de té seculares del lugar invita a las personas a descubrirlo.La excepcional belleza natural del sitio deleita a Luu Lan Phuong, una escaladora proveniente de Hanoi.



“Ta Lien Son es el primer pico de Lai Chau que escalé. De hecho, tengo muchos recuerdos emocionantes. Hay un hermoso bosque antiguo en el lugar. Cuanto más alto subo, más cambia el paisaje y uno puede observar musgos, árboles viejos y rododendros”.



En el distrito de Tam Duong, se encuentra la segunda montaña más alta del país, que la de Pu Ta Leng que culmina a 3.049 metros, reservado para los amantes de los bosques primitivos, las cascadas y los arroyos. Conquistarlo es el sueño de todos los amantes del turismo de aventura, entre ellos Pham Thi Hien Nhi, proveniente de Ciudad de Ho Chi Minh, quien compartió lo siguiente: “Cuando decidí unirme al viaje para conquistar la cumbre Pu Ta Leng, estaba muy emocionada, porque este lugar sigue siendo salvaje. El ascenso es largo y arduo, lo que requiere que los caminantes tengan buena salud, resistencia, buenas técnicas, atención, como también paciencia”.



Ubicado en la comuna de Sin Suoi Ho, distrito de Phong Tho, el monte Bach Moc Luong Tu es uno de los cinco más altos de Vietnam en particular y del Sudeste Asiático en general. Su paisaje es pintoresco con caminos sinuosos y muy interesantes de explorar.



Con 2.967 metros, Po Ma Lung es el séptimo pico más alto de Vietnam. Es parte de la montaña Phan Lien San, también conocida como Khang Su Van. Este sitio, que se encuentra en la comuna de Ban Lang, distrito de Phong Tho, tiene impresionantes cascadas, inmensas selvas primitivas y alfombras de flores que se extienden hasta donde alcanza la vista. Tran Tien Dung, presidente del Comité Popular de Lai Chau, informó: “Nuestra provincia tiene muchos majestuosos paisajes que son aptos para el turismo de aventura. Además, al llegar aquí los visitantes pueden aprender mejor la vida de los étnicos locales. Por eso, nos hemos enfocado en crear circuitos de aventura para atraer a más turistas”.



Alrededor de los mencionados picos se encuentran las aldeas de las minorías étnicas locales. Su cultura tradicional junto a la belleza salvaje contribuye, sin duda, a aumentar el atractivo del turismo en Lai Chau. VNA/VOV

VNA