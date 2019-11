La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Vahe Enfiajyan (Fuente: VNA)

Hanoi, 05 nov (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, destacó hoy la amistad tradicional entre Vietnam y Armenia y expresó su esperanza de que los dos países continúen coordinando estrechamente en organizaciones a las que ambos son miembros.En una recepción ofrecida en Hanoi para el vicepresidente de la AN de Armenia, Vahe Enfiajyan, Kim Ngan enfatizó que el cuerpo legislativo vietnamita está promoviendo la diplomacia parlamentaria con otros países, incluidos amigos tradicionales como Armenia.Sugirió que las dos Asambleas Nacionales deben crear las condiciones para que sus agencias intercambien experiencias en la construcción de leyes y aumentar las visitas mutuas para explorar un nuevo potencial de cooperación.La máxima legisladora pidió a Vahe Enfiajyan que transmita su invitación para visitar Vietnam al presidente de la AN de Armenia.El visitante armenio, quien también es presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Armenia-Vietnam, prometió que su entidad hará todo lo posible para promover la cooperación entre los dos países, particularmente en los campos de la política y la economía.Afirmó que los líderes y el pueblo de Armenia atesoran los lazos con Vietnam y citó como ejemplo la visita en julio de este año del primer ministro armenio a este país indochino.Vahe Enfiajyan enfatizó que el Parlamento armenio está dispuesto a trabajar con su similar vietnamita para elevar su asociación a un nuevo nivel.Sugirió que Vietnam establezca pronto un grupo parlamentario de amistad con Armenia.Transmitió a la presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam una invitación para visitar Armenia del jefe del cuerpo legislativo armenio.El mismo día, la delegación armenia asistió como observadores a una sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Vietnam./.