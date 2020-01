Escena de la conferencia (Foto: VNA)

Hung Yen, Vietnam (VNA)- Las contribuciones del difunto secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Van Linh, para la revolución y la provincia norteña de Hung Yen, su tierra natal, fueron destacadas en un seminario.El evento, efectuado la víspera por el Comité del PCV en Hung Yen, forma parte de las actividades destinadas a celebrar el aniversario 90 de la fundación de esta fuerza política.Al intervenir en la conferencia, el secretario del Comité provincial del PCV, Do Tien Sy, destacó que el extinto líder partidista tenía una gran personalidad y era un combatiente revolucionario ejemplar y un brillante seguidor del presidente Ho Chi Minh.A su vez, el presidente del Comité Popular de Hung Yen, Nguyen Van Phong, señaló que Nguyen Van Linh es considerado el inspirador de las reformas económicas iniciadas en 1986 en Vietnam.La política de Renovación liderada por el PCV ha permitido alcanzar logros socioeconómicos espectaculares que han transformado la fisonomía del país y fortalecido su posición en el escenario internacional, agregó.De verdadero nombre Nguyen Van Cuc o Muoi Cuc, el secretario general del PCV, Nguyen Van Linh, nació el 1 de julio de 1915 en la provincia norteña de Hung Yen y falleció el 27 de abril de 1998.Con origen en una familia patriótica, se unió a las filas de la revolución a la edad de 14 años. Resistente, fue encarcelado varias veces y ocupó puestos clave en varias localidades y servicios centrales. Al cabo de casi 70 años cumpliendo actividades revolucionarias en diversos puestos, él siempre se mostró como un dirigente firme y creador.En los años 80 del siglo pasado, en una difícil coyuntura en que la economía del país se encontraba estancada y enfrentaba problemas como una alta inflación, el dirigente partidista aplicó audazmente las experiencias prácticas de Ciudad Ho Chi Minh para abolir el mecanismo de subsidio y renovar el método de gestión económica en algunas empresas estatales, emprendiendo así la renovación nacional.A pesar de que sus críticos lo acusan de defender la liberalización económica, Nguyen Van Linh defendió la idea de proseguir con las reformas.En una ocasión el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Quoc Vuong, enfatizó que después de la reunificación del país, Nguyen Van Linh , en calidad de secretario del PCV en Ciudad Ho Chi Minh, trabajó con las autoridades municipales para reformar el modelo económico. También alentó la creatividad y el espíritu empresarial.A él le gustaba decir: Cuando uno está convencido de los méritos de una decisión y su carácter positivo, hay que defenderla con uñas y dientes. La renovación es una revolución radical que implica cambiar el pensamiento, la política, la organización y los contenidos de trabajo del personal. Si un dirigente es conservador y no acepta la reforma, no puede liderar el país, añadió, citando las palabras del propio Nguyen Van Linh.Encargado de la máxima dirección política del país entre 1986 y 1991, Nguyen Van Linh allanó el camino a la causa renovadora, un punto de inflexión histórica en el desarrollo del Vietnam de hoy.Considerado como el prometedor de la Renovación, Nguyen Van Linh siempre afirmó que el pueblo era el verdadero arquitecto de las resoluciones tomadas en el sexto Congreso Nacional del Partido. Él siempre estuvo atento a las aspiraciones de la gente y actuó en defensa de sus intereses.Cercano a sus compatriotas, al difunto líder le gustaba estar en estrecho contacto con trabajadores y soldados, lo que le permitió comprender la situación real y proponer soluciones concretas para apoyar la transición hacia una economía de mercado y desarrollar el país con orientación del socialismo.Nguyen Van Tuong, un exdirigente partidista de Hanoi, valoró que el secretario general Nguyen Van Linh ha dejado su huella en la política renovadora de Vietnam.Concentrándose en la transición económica, su espíritu se mantiene intacto. En el contexto de la profunda integración del país en la economía mundial, es más que nunca necesario continuar con esta política, indicó.La renovación es ciertamente un proceso revolucionario, pero es también la indispensable exigencia de la historia, según el historiador Duong Trung Quoc.La historia confió al secretario general del Partido Nguyen Van Linh el papel de dirigir esa tarea, un rol que desempeñó brillantemente, dejando a las siguientes generaciones un buen legado, su espíritu reformista y su deseo de avanzar siempre./.