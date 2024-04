Realizan tareas de remoción de minas y bombas en Vietnam (Fuente:VNA)

La Agencia de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Vietnam (VNOSMP) entregó a Estados Unidos un resto de soldado estadounidense desaparecido durante la guerra de en el país. (Fuente:VNA)

Washington (VNA) Con el espíritu de "dejar el pasado, superar las diferencias, promover las similitudes, mirar hacia el futuro", Vietnam y Estados Unidos han cooperado estrechamente para superar las consecuencias de la guerra pasada al considerar la tarea como una prioridad en las relaciones de los dos países, lo que ayuda a consolidar la confianza y aumentar el entendimiento mutuo.Así lo subrayó Andrew Wells-Dang, jefe de la Iniciativa de reconciliación y recuperación de la guerra en Vietnam del Instituto de Estados Unidos de Paz (USIP), durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Washington, en occasion de la gloriosa victoria del 30 de abril de 1975 que condujo a la liberación del Sur y la reunificación nacional de la nación Indochina.Andrew Wells-Dang enfatizó que un punto especial en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos es la base de la diplomacia popular, incluidos los nexos entre veteranos, estudiantes, empresarios y organizaciones no gubernamentales.Al observar el período de posguerra, dijo que la confianza y la cooperación entre los dos pueblos se habían establecidas antes de que ambos países lograron avances diplomáticos a nivel estatal.En general, la mayoría de los grupos sociopolíticos han demostrado su apoyo al fortalecimiento de las relaciones entre los dos estados, lo que refleja un éxito significativo en el proceso de reconciliación en la posguerra, compartió.A lo largo de los años, instituciones no gubernamentales, así como fundaciones e individuos que son socios estadounidenses de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam han brindado asistencias por valor estimado de millones de dólares para atender a las víctimas de la guerra en numerosas localidades del país sudesteasiático, sobre todo la construcción de viviendas, instalaciones culturales, bibliotecas y entrega de obsequios, entre otros, señaló.Cada vez más veteranos estadounidenses llegan a Vietnam , trayendo cientos de documentos y recuerdos del campo de batalla para entregarlos a las autoridades competentes, familias de mártires o museos anfitriones, con el objetivo de ayudar a buscar restos de soldados que murieron o desaparecieron en la guerra pasada, agregó.Las nuevas generaciones necesitan conocer más sobre la guerra, la brutalidad y las pérdidas de las dos partes, contribuyendo así a la reconciliación y el desarrollo de las relaciones entre los dos países, apuntó.Por otro lado, el investigador de seguridad internacional David Johnson, de la Universidad de Derecho de Stanford, evaluó que los vínculos entre Vietnam y Estados Unidos no son sólo un ejemplo de curación de las heridas del pasado, sino también un testimonio del poder de la comprensión y la cooperación en la diplomacia.En los últimos años, la enseñanza sobre la guerra en Vietnam en las escuelas estadounidenses ha recibido más atención y énfasis, ayudando a los alumnos a comprender mejor ese importante acontecimiento en la historia de los dos países, reiteró.Incluir la guerra en Vietnam en el contenido de la enseñanza también ayuda a la generación joven de Estados Unidos a comprender mejor la cultura, la geografía y la gente de la nación indochina, como aportes a profundizar aún más las relaciones bilaterales, indicó.Además, cada vez más jóvenes estadounidenses vienen a Vietnam para aprender y enseñar inglés, contribuyendo a construir puentes de conexión para promover el entendimiento mutuo entre los dos países, confirmó.El especialista de Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard John Smith subrayó que la relación entre Vietnam y Estados Unidos ha experimentado un proceso increíble desde el período de posguerra hasta el momento.La cooperación y la reconstrucción conjunta de los nexos han sentado las bases para un futuro prometedor, apuntó.Mientras Sarah Brown, especialista en diplomacia y relaciones internacionales de la Universidad de Columbia, evaluó la construcción de una relación entre Vietnam y Estados Unidos basada en el respeto mutuo y los intereses comunes ha creado un punto brillante en el panorama multidimensional de los lazos internacionales modernas.Con anterioridad, Ron Carver, director ejecutivo del Fondo Educativo Waging Peace en Vietnam, trabajó con un grupo de veteranos e historiadores de Estados Unidos para compilar dos libros, uno en inglés y otro en vietnamita, sobre el papel de los veteranos amantes de la paz que contribuyeron a poner fin a la guerra en la nación Indochina.Después de la guerra, las actividades de la diplomacia popular se han convertido en un puente de conexión para sanar las heridas de la guerra, contribuyendo a consolidar la confianza e impulsar a las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos a nuevas alturas./.