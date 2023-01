La presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Nguyen Phuong Nga, (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) La diplomacia popular tuvo un año exitoso al lograr la mayoría de las principales tareas en 2022, afirmó la presidenta de la Unión de Organizaciones de Amistad (UOAV) de Vietnam, Nguyen Phuong Nga.

Durante un intercambio con la prensa sobre el tema, Nguyen Phuong Nga dijo que las actividades en el campo se han desarrollado con diversas formas y de manera eficiencia, asegurando así el plan y los requisitos establecidos.

Al implementar el foco de las relaciones exteriores en 2022 con los países vecinos, socios importantes y amigos tradicionales, la UOAV ha participado y presidido directamente muchas actividades destacadas tanto a nivel bilateral como multilateral, reiteró.

A nivel multilateral, Vietnam también ha acogido y organizado con éxito el 22º Congreso del Consejo Mundial de la Paz por primera vez, mostrando así la contribución activa y responsable de la nación indochina a las actividades de ese Consejo, en particular, y al movimiento por la paz en el orbe, en general, enfatizó.

El presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, entrega obsequios a los delegados que asisten al 22º Congreso del Consejo Mundial de la Paz. (Foto: VNA)

Uno de los aspectos más destacados de 2022 fue la cohesión entre el nivel central y local en la diplomacia popular, alabó.

Al mismo tiempo, indicó que las actividades de amistad, paz y solidaridad popular no solo se han efectuado en las agencias y organizaciones de amistad a nivel central, sino también en muchas localidades, provincias y ciudades a lo largo del país.



El 2022 también fue el primer año que se ha implementado la directiva No. 12-CT/TW sobre el fortalecimiento del liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y mejoramiento de la eficiencia de la diplomacia popular en la nueva situación, por lo tanto, la entidad y sus organizaciones miembros han trabajado al máximo para que las actividades en el campo sean cada vez más prácticas y cercanas a los objetivos de desarrollo de Vietnam, apuntó.



En el año pasado, la UOAV también se ha esforzado por informar a las organizaciones no gubernamentales extranjeras (ONGs) acerca de las política, lineamientos y marcos legales de Vietnam con las actividades de las ONGs, así como las ha apoyado a superar las dificultades en la implementación de sus tareas en el país sudesteasiático en la condición de que el mundo entero se está recuperando en la etapa pos-COVID-19, remarcó.

Una de las actividades conmemorativas al 55 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas Vietnam -Camboya (Fuente:VNA)

En cuanto a las lecciones aprendidas a través de la práctica en 2022, la embajadora consideró que la primera es comprender a fondo y aplicar de manera creativa y flexible la política exterior del Partido, especialmente las directrices y lineamientos establecidos en el XIII Congreso Nacional de esa organización política.

La diplomacia popular debe llevarse a cabo de manera armónica para satisfacer los intereses nacionales y, al mismo tiempo, contribuir a los intereses comunes de la humanidad por el progreso, la justicia y el desarrollo sostenible, comunicó.

Además, hizo hincapié en la importancia de coordinar estrechamente entre los tres pilares de las relaciones exteriores, incluidas la diplomacia del Partido, la del Estado y la popular.

Asimismo, subrayó como muy necesaria la formación de cuadros y personal dedicado a la tarea de diplomacia popular.



En 2023, el lema de la UOAV será: “Diplomacia popular al servicio del desarrollo socioeconómico”, pues el Partido y Estado de Vietnam consideran a 2023 como año fundamental para la implementación del plan quinquenal de desarrollo socioeconómico en la etapa 2021-2025 y la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV, concluyó./.