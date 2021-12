Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, pronunció un discurso en la Conferencia Nacional de Relaciones Exteriores para implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido.

La Agencia Vietnamita de Noticias les presenta a los lectores el texto íntegro del discurso.

CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA DIPLOMACIA VIETNAMITA MODERNA Y LLENA DE IDENTIDAD NACIONAL

Estimados compañeros dirigentes del Partido, Estado, Frente de la Patria,

Estimados delegados,

Estimados compañeros,

Hoy, me complace mucho asistir a la Conferencia Nacional de Relaciones Exteriores para implementar la Resolución del 13º Congreso Nacional del Partido. Ante todo, en nombre de los dirigentes del Partido, Estado, y con mis sentimientos personales, quisiera enviar a ustedes y a todos los cuadros, funcionarios, empleados públicos y quienes trabajan en el ámbito de relaciones exteriores dentro del país y en el extranjero, los más cordiales y sinceros saludos y las más cálidas felicitaciones. Los mejores votos por el gran éxito de nuestra Conferencia.

La conferencia de hoy es de especial importancia (algunos compañeros también la considera como una conferencia histórica) porque es la primera conferencia nacional de política exterior dirigida directamente por el Politburó y el Secretariado del Partido organizado para discutir los temas de relaciones exteriores del Partido, la diplomacia del Estado, la diplomacia del pueblo y de todo el sistema político.

La conferencia tiene lugar en el contexto de que todo el Partido, pueblo y ejército se trabajan por implementar la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido. Nuestro país goza de muchas ventajas y grandes oportunidades, al mismo tiempo enfrenta nuevas y duras dificultades y desafíos de lo previsto.

La pandemia de COVID-19 ha avanzado de forma muy complicada, impactando muchas esferas, causando grandes pérdidas a muchos países y naciones, incluido el nuestro. Bajo la oportuna y correcta dirección del Partido, la armónica coordinación y eficiente implementación de todo el sistema político, el esfuerzo común y el consenso de nuestros compatriotas y combatientes en todo el país y compatriotas en el extranjero, la ayuda de amigos internacionales, básicamente hemos controlado de manera efectiva la pandemia, llevando al país de manera proactiva a una nueva normalidad, "adaptando de manera segura, flexible y controlando eficazmente la pandemia de COVID-19" para el desarrollo socioeconómico.

La edificación y defensa de la Patria con altísimos requerimientos en el nuevo período nos exige a promover altamente nuestros recursos y fuerzas internas, combinarlos con las fuerzas externas, decididos a aprovechar todas las oportunidades y ventajas; superar todas las dificultades y desafíos para desarrollar el país de manera rápida y sostenible. Desde el gran éxito del XIII Congreso del Partido, la XV Legislatura de la Asamblea Nacional celebró sus 2 primeras sesiones; El Gobierno del XIII período, el Frente de la Patria de Viet Nam y los sectores de asuntos internos, cultura y edificación del Partido también han celebrado conferencias nacionales consecutivamente para implementar la Resolución del XIII Congreso del Partido.

Todas las conferencias fueron preparadas con mucho cuidado, seriedad, metódica y fueron muy exitosas, de acuerdo con el espíritu de ""Uno debe despejar el camino y otros protegerán atrás", "La autoridad debe ser pionero y el pueblo apoyará", "El consenso en todos los niveles" y "La fluidez vertical y horizontal".

En la Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores de hoy, con ese espíritu, juntos revisamos el proceso de implementación de la Resolución del XII Congreso del Partido sobre asuntos exteriores, reflexionando sobre el espíritu y contenido de la Resolución del XIII Congreso de Partido y discutiendo sobre las medidas para llevar a cabo de manera efectiva tareas clave de política exterior en los próximos años. Esta es también una oportunidad para que todos los niveles, sectores, localidades y personal de relaciones exteriores comprendan de manera completa y profundamente la situación y posición de nuestro país en la región y en el mundo; el posicionamiento, significado e importancia de las relaciones exteriores en la estrategia general de edificación y defensa nacional, creando un nuevo ánimo, determinación e impulso para todo el sistema político, en todos los niveles, sectores, en cada organización y personas e individuo en las actividades de relaciones exteriores.

Estimados compañeros,

Como conocemos todos, cualquier país o nación en el proceso de su formación y desarrollo también tiene que lidiar con dos cuestiones básicas, internas y externas. Estos dos asuntos tienen una relación orgánica, dialéctica, interactúan entre sí y se apoyan como dos alas de un ave, creando posturas y fuerzas para sí, se conectan y entrelazan cada vez más estrechamente, especialmente en el contexto de que el desarrollo de la globalización es fuerte, amplio y profundo. La política exterior de hoy no es solo una continuación de la política interna, sino también una fuerza motriz para el desarrollo de las naciones y los pueblos.

En la milenaria historia de la edificación y la defensa de nuestra nación, la independencia, la autosuficiencia y la máxima garantía de los intereses nacionales han sido siempre el principio inmutable, el hilo rojo conductor que atraviesa todas nuestras actividades.

En la conferencia (Foto: VNA)

Además de las tenaces batallas para proteger nuestra nación, la independencia y la soberanía, nuestros antepasados siempre han enfocado en los asuntos exteriores, creando tradiciones e identidades propias y únicas de la diplomacia y actividades de política exteriores de Viet Nam: Llenas de magnanimidad, humanidad, reconciliación, adherente a la verdad, dignidad y la justicia: "¡Combatir la tiranía con la justicia sagrada, reemplazar la violencia por la humanidad!"; "¡Apaga el fuego de la guerra por vida; abre los cimientos de la paz eterna!" (" Binh Ngo Dai Cao " - Nguyen Trai). Usar la política exterior para prevenir y detener guerras o para terminar a la brevedad las guerras en la posición más ventajosa; la política exterior siempre deben servir en lo mejor posible a la causa interna, a la edificación y la defensa de la Patria. Esos son los ideales y filosofías más allá de la época de nuestros padres, con sus valores vigentes e intactos eternamente.

Esas nobles tradiciones e identidades se han fomentadas, promovidas y brilladas en la era de Ho Chi Minh, y han transformadas en una diplomacia vietnamita moderna e imbuida de identidad nacional. Como el primer Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Vietnam fundada justo después de la exitosa Revolución de Agosto de 1945, el Presidente Ho Chi Minh fue quien sentó las bases, dirigió e instruyó directamente el desarrollo de la diplomacia revolucionaria de Viet Nam. Los contenidos fundamentales del pensamiento diplomático de Ho Chi Minh tienen sus raíces en la filosofía y la tradición diplomática de nuestros antepasados, y fue Él quien desarrolló esos valores a nuevas alturas; combinó armónicamente hábilmente el patriotismo, la cultura nacional, la tradición diplomática vietnamita con la quintaesencia cultural y la experiencia diplomática mundial. En el cual, resalta siempre el objetivo de la independencia nacional, el espíritu pacífico y amistoso, utilizando la diplomacia para repeler los conflictos; asociado con la realidad mundial, llevando a Viet Nam a integrarse a la tendencia de la época.

Abogó por: La independencia nacional asociada con el socialismo; la autosuficiencia y autofortalecimiento deben asociarse con la solidaridad internacional; promover la fuerza nacional en asociación con la fuerza de la época; cuidar y construir relaciones amistosas con todos los países, especialmente los países vecinos, los amigos tradicionales y los pueblos progresistas y amantes de la paz en el mundo entero. En asuntos exteriores, el presidente Ho Chi Minh siempre ha comprendido a fondo el punto de vista rector de que "hay que mirar con amplitud, pensar con cuidado" para conocerse a sí mismo, conocer a los demás, dominar siempre la situación; comprender claramente la posición estratégica de Vietnam en la relación entre las grandes potencias. Él concede especial importancia al hábil trato de las relaciones con otros países, especialmente países vecinos y países grandes; aboga siempre por respetar y resguardar la imagen de los países grandes; siempre hay que "conocerse a uno mismo, conocer a los demás", "conocer el momento, conocer la situación" para "combinar lo firme y lo blando" en beneficio de los intereses nacionales supremos.

El Presidente Ho Chi Minh no quiere que nuestro país y otros países sufran de la guerra. Es su pensamiento humano y humanitario, que defiende la justicia y la moral por la paz y la independencia, libertad, felicidad de los pueblos de todas las naciones, son la expresión de la combinación más hábil de cultura nacional con la cultura de la humanidad. Con ese pensamiento humanista, en sus actividades diplomáticas, el Presidente Ho Chi Minh adoptó promover el papel del derecho internacional, aprovechar los valores de la cultura y la diplomacia tradicional vietnamita, así como los ideales universales y progresistas de la humanidad, prestar atención a encontrar puntos en común, resaltar la humanidad y la moralidad y la legalidad en las relaciones internacionales para persuadir y aprovechar el apoyo de los pueblos del mundo...

Como resultado, junto con los frentes político, militar, económico, cultural..., el frente diplomático siempre juega un papel importante en la causa revolucionaria de nuestro pueblo, contribuyendo a las grandes victorias, reluciendo la historia de la nación. Especialmente en el proceso de "luchar y negociar al mismo tiempo", negociar y defender el incipiente Estado de la República Democrática de Viet Nam, que acaba de establecerse después de la Revolución de Agosto de 1945; negociar y firmar el Acuerdo de Ginebra en 1954, contribuyendo a la victoria en la lucha de resistencia contra los colonialistas franceses; negociar y firmar el Acuerdo de París sobre Viet Nam en 1973, creando premisa para la liberación total del Sur, la reunificación del país y devolviendo la nación a solo uno. Y desde entonces, la política exterior se han convertido en un frente para crear vía, allanar camino, ser pionero para romper paso a paso el bloqueo y embargo, en abrir relaciones con muchos socios y crear un nuevo contexto hacia las obras de renovación, integración, edificación y defensa del país.

Durante los últimos 35 años de renovación, heredando y promoviendo la tradicional y gloriosa política exterior de la nación, en especial el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, que sentó las bases de la diplomacia de la Era de Ho Chi Minh, nuestro Partido hemos heredado y complementado, desarrollado y perfeccionado constantemente la política exterior de independencia, autodeterminación y de apertura por la paz, cooperación y desarrollo, implementado una política exterior de multilateralización y diversificación, activo y proactivo en la integración internacional.

En el reciente XIII Congreso Nacional del Partido, todo el Partido, el pueblo y el ejército alcanzaron un consenso muy alto sobre la concientización y la determinación de "implementar coherentemente la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo; diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores. Asegurar los intereses nacionales con máximos esfuerzos sobre la base de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, igualdad, cooperación y mutuo beneficio. Combinar la fuerza de la nación con la fuerza de la época, integrarse proactiva y activamente en el mundo de manera integral y profunda; Viet Nam es un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable en la comunidad internacional "(Documento del XIII Congreso Nacional del Partido - Pag. 161-162).

Se puede sintetizar que: durante los últimos 90 años, bajo la dirección del Partido y el Presidente Ho Chi Minh, sobre la base de la implementación creativa de los principios básicos del Marxismo-Leninismo, heredando y promoviendo la tradición, la identidad de la política exterior, la diplomacia y la cultura nacional, asimilando selectivamente la quintaesencia de la cultura mundial y el pensamiento progresista de la época, hemos construido un estilo de relaciones exteriores y diplomacia muy especial y único de la Era Ho Chi Minh, caracterizada por la identidad del "Bambú de Viet Nam", "raíz sólida, tramo fuerte, rama flexible" ("tronco delgado, con hojas frágiles, sin embargo se convierte en un cerco de bambú!"), imbuida del alma, el carácter y el temple del pueblo vietnamita. Que son: Finos, suaves, sutiles, pero muy resistentes, intensos; flexible, creativo pero con coraje, firme, valiente ante todos los desafíos y dificultades por la independencia nacional, la libertad y la felicidad del pueblo. Solidario y compasivo, pero persistente y decidido a proteger los intereses de la nación-pueblo. Saber actuar de forma flexible; conoce el momento y la situación; conoce a ti mismo, conoce a la gente; sabe avanzar y retroceder, "adaptarse las circunstancias", "las cañas son débiles pero atan otras maderas"!

Estimados compañeros,

Implementando la política de renovación de nuestro Partido en las relaciones exteriores, durante los últimos 35 años, especialmente durante el reciente XII mandato, hemos logrado diversos resultados y logros. Los más destacados son los siguientes (4 temas):

En primer lugar, a partir de la ruptura del bloqueo y del embargo, hemos creado y consolidado cada vez con más firmeza un contexto exterior abierto, de multilateralización, diversificación y con condiciones favorables para el proceso de renovación. Hasta ahora hemos ampliado y elevado nuestras relaciones diplomáticas con todos los países vecinos, países grandes, socios importantes y amigos tradicionales, logrando así el amplio consenso y apoyo de la comunidad internacional a la labor de renovación de nuestro pueblo. Nuestro país ha establecido relaciones diplomáticas con 189 países de los 193 estados miembros de la ONU, de los cuales 3 poseemos "relaciones especiales", 17 "socios estratégicos" y 13 “socios integrales". En plano multilateral, Viet Nam es miembro activo y responsable de más de 70 importantes organizaciones y foros internacionales, como las Naciones Unidas, ASEAN, APEC, ASEM, OMC, etc.

Las relaciones exteriores del Partido, la diplomacia del Estado, la diplomacia de pueblo con pueblo y las relaciones exteriores de los sectores, áreas, localidades y empresas son cada vez más amplios, proactivas, activas y profundas. En el cual, nuestro Partido ha establecido relaciones con 247 partidos políticos oficiales en 111 países, incluidos unos 90 partidos comunistas y obreros, partidos gobernantes y con un rol político importante. La Asamblea Nacional posee relaciones con parlamentos y cámaras de más de 140 países y participa activamente en muchos foros parlamentarios internacionales importantes. Se han promovido fuertemente las actividades de relaciones externas del Gobierno en los campos de la política, defensa, seguridad, economía, cultura-sociedad, contribuyendo a fortalecer la confianza política y los intereses entrelazados con nuestras contrapartes. El Frente de la Patria y las organizaciones de amistad también han implementado relaciones externas prácticas, contribuyendo a fortalecer las relaciones de amistad con los pueblos, promoviendo ampliamente el trabajo de renovación, la imagen del país y los vietnamitas en el mundo.

En segundo lugar, hemos creado un entorno internacional favorable y hemos movilizado recursos externos para acelerar la industrialización, la modernización y el desarrollo socioeconómico. De un país con una economía de planificación centralizada, bajo bloqueo y embargo, ahora hemos convertido en un país con una economía de mercado de orientación socialista con una amplia y profunda vinculación económica; hemos firmado 15 acuerdos de libre comercio (TLC), incluidos 3 TLC de nueva generación con estándares muy altos, y una extensa red de vínculos económicos con la mayoría de las economías importantes del mundo. Si hace 30 años solo teníamos relaciones económico-comerciales con cerca de 30 países y territorios, ahora tenemos relaciones económico-comerciales con 230 países y territorios; El volumen de negocios total de importación y exportación ha alcanzado alrededor de 600 mil millones de dólares hasta ahora, alrededor de 120 veces más que en los primeros años del período Doi Moi. Hemos atraído más de 400 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), de los cuales se han desembolsado alrededor de 250 mil millones de dólares, etc. El trabajo con los vietnamitas en el exterior también ha movilizado grandes recursos de nuestros compatriotas para contribuir a la edificación y defensa del Patria.

En el contexto del complicado desarrollo de la pandemia de COVID-19, en la actualidad, hemos contribuido de manera activa y responsable al esfuerzo internacional común en la prevención y control de COVID-19, y al mismo tiempo hemos podido aprovechar el apoyo internacional para adquirir las vacunas, equipos médicos y medicamentos terapéuticos, contribuyendo de manera importante a la prevención y control de la pandemia de COVID-19 y la recuperación y el desarrollo socioeconómico.

En tercer lugar, la política exterior tiene un rol pionero en el mantenimiento de un entorno pacífico y estable, contribuyendo de manera importante a proteger firmemente la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial del país. Los problemas fronterizos con los países relacionados se han ido resolviendo gradualmente, creando una base jurídica y condiciones favorables para proteger la soberanía, asegurar una frontera de paz, amistad, cooperación para promover el desarrollo socioeconómico y al mismo tiempo, contribuir a la consolidación de la paz y estabilidad en la región. Sobre los problemas fronterizos y territoriales complicados, siempre alzamos en alto la bandera de la paz, cooperamos, intercambiamos y negociamos activamente con los países relacionados para controlar los desacuerdos, buscar soluciones básicas, duraderas de las disputas por medios pacíficos sobre la base del derecho internacional.

En la conferencia (Foto: VNA)

En cuarto lugar, la posición y el prestigio internacional de nuestro país en la región y en el mundo se ha fortalecido cada vez más, contribuyendo de forma activa y responsable al mantenimiento de la paz, la cooperación para el desarrollo y el progreso en el mundo. Hemos organizado con éxito numerosas conferencias internacionales y hemos cumplido muchas responsabilidades internacionales importantes como Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Presidente de la ASEAN y anfitrión de la Cumbre ASEM, Cumbre APEC, el Foro Económico Mundial sobre la ASEAN...; hemos enviado a cientos de oficiales y soldados a unirse a la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en África. En muchos asuntos internacionales importantes, la voz, las iniciativas y soluciones razonadas y sensatas de nuestro país en el espíritu de igualdad, armonía y humanitario han recibido la aprobación y el apoyo de la comunidad internacional, debido a la cual, la posición y el prestigio de Viet Nam se fortalecen cada vez más en la arena internacional.

Nuestros esfuerzos, resultados y logros antes mencionados han hecho un aporte muy importante a los grandes éxitos común de trascendencia histórica de nuestro país luego de 35 años de renovación como lo afirmó el XIII Congreso Nacional del Partido, haciendo que "nuestro país nunca haya tenido, potencial, posición y prestigio internacional como el de hoy".

Esos resultados y logros se deben a la dirección correcta, sabia, serena y sensata del Comité Central del Partido, directamente del Politburó y del Secretariado; la gestión activa y flexible del Estado; el consenso, la solidaridad y el apoyo de todo el pueblo; la participación y actividad activa de todo el sistema político, en todos los sectores y niveles, en el que se encuentra la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio y los organismos y unidades que trabajan directamente en la política exterior del país que son la fuerza central y desempeña un papel importante. En esta ocasión, en nombre de la dirección del Partido y el Estado, doy un caluroso saludo, felicito y agradezco las grandes y significativas contribuciones de todo el personal que trabajan en asuntos exteriores.

Sin embargo, nuestro trabajo en política exterior también presenta algunas limitaciones; hay cosas que no se han logrado o no se han hecho bien como señaló el XIII Congreso Nacional del Partido. Específicamente, las actividades de relaciones exteriores y la integración económica internacional a veces no son muy proactivas y con baja eficacia. Aún carecemos de soluciones armonizadas y efectivas para minimizar los impactos negativos en el proceso de la integración internacional; la percepción e instrucción práctica a veces no pueden seguir el ritmo de los rápidos y complicados cambios de la situación; falta aún la estrecha coordinación y cooperación entre sectores, niveles y localidades; la investigación estratégica, la previsión de la situación no es muy metódica y los resultados no son como deseados.

De todos los resultados y limitaciones mencionados anteriormente y, en general, de todas las diversas e intensas actividades en el frente de política exterior en el tiempo trascurrido, podemos continuar afirmando, heredando y promoviendo las lecciones prácticas que se ha extraído de los mandatos pasados. Esas son 5 lecciones:

1. Lecciones sobre cómo combinar la fuerza de la nación con la fuerza de los tiempos; Manejar armoniosamente la relación entre los intereses nacionales – del pueblo y las obligaciones, responsabilidades internacionales. La situación mundial está cambiando rápida y complicadamente, pero la gran tendencia y las aspiraciones sinceras de las naciones siempre han sido mantener la paz y ampliar la cooperación para el desarrollo. Hemos definido de manera adecuada y clara nuestra posición y papel en la cooperación y la división del trabajo en el nivel mundial, mejorando nuestra posición en las cadenas de valor, de producción y de suministro regionales y mundiales. Nuestras políticas y metas siempre están en consonancia con esa gran tendencia de los tiempos. El interés nacional en este momento sigue siendo garantizar un entorno internacional favorable para el desarrollo. Eso está completamente en consonancia con los intereses de los pueblos del mundo por la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social.

2. Lecciones sobre la consistencia en los principios y flexibilidad en la estrategia. Nuestros principios son la independencia nacional y el socialismo. Nuestra estrategia es ser móviles, ajustarnos de manera flexible en función de cada tema, cada vez, cada contraparte, conforme a las grandes ideas del tío Ho: "Consistente en los principios y flexible en los métodos". "Más amigos, menos enemigos", "deseamos ser amigos de todos los países democráticos y no tener enemistad con nadie". Vietnam siempre está dispuesto a ser un amigo, un socio confiable y responsable para todos los países de la comunidad internacional.

3. Lecciones sobre la construcción de la unidad, solidaridad y el consenso dentro el Partido, el ejército y el pueblo como había dicho tío Ho:"La causa está hecha por la solidaridad, unidad y el consenso". La correcta política exterior, izar la bandera justa y la efectiva implementación de políticas específicas han contribuido a crear el alto consenso de todo el sistema político, la solidaridad de todo el pueblo y el amplio consenso y apoyo de amigos internacionales. Las instituciones y políticas sobre los asuntos exteriores han sido cada día más sincronizados bajo la dirección del Partido, y se han sido perfeccionado, y más apropiadas cada vez más; el mecanismo de coordinación entre la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia de los pueblos en todos los campos, tales como: política, economía, cultura, sociedad, defensa y seguridad nacional, protección del medio ambiente ...; entre el gobierno central y local, ... ha mejorado, haciéndose cada vez más sincrónicas, contribuyendo a crear sinergias, promoviendo el dinamismo, la creatividad y la alta eficiencia de las actividades externas, en contribución la realización de los objetivos de proteger la Patria "desde temprano, desde lejos", preservando un ambiente pacífico y estable, creando las oportunidades y condiciones más favorables para el desarrollo del país.

4. Lecciones sobre la construcción de la estructura organizativa y el formación de cuadros, que a menudo decimos que es "la raíz de todos los trabajos". Generaciones de cuadros de relaciones exteriores han ampliado con éxito sus tareas en diferentes períodos históricos del país, incluyendo el personal de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio con la función de asesorar e implementar directamente los asuntos exteriores del Partido y del Estado. "Llevar campanas para tocar en el extranjero" es un trabajo muy difícil y agotador, que requiere cualidades especiales de las personas que se ocupan de los asuntos exteriores. Los esfuerzos en el frente exterior en el pasado han creado una generación de cuadros de relaciones exteriores que están cada vez más calificados con cualidades humadas y profesionales, demostrando inicialmente la valentía, la moralidad y el carácter de la diplomacia de Ho Chi Minh.

5. Finalmente, sobre todo es la lección de la dirección absoluta y unificada del Partido y la gestión centralizada del Estado. Los principales órganos del Partido, en primer lugar el Politburó, el Secretariado y las entidades asesoras han tenido perspicacia para evaluar y captar la situación, decisiva en la formulación de políticas y medidas específicas. Muchas políticas, soluciones a problemas complejos, cálculo del momento adecuado para realizar importantes actividades exteriores, incluida la recepción y ejecución de visitas de alto nivel, han tenido un impacto fuerte y conveniente, crea un alto consenso entre todo el Partido, el pueblo y el ejército, así como el apoyo y la coincidencia de la opinión internacional".

"Camaradas,

El XIII Congreso Nacional del Partido ha sido muy exitoso, planteando la Estrategia para construir, desarrollar y proteger el país en el nuevo período, incluida la Estrategia de desarrollo socioeconómico de10 años en 2021 - 2030, con visión al 2045, trabajando hacia el 2025 - 50 aniversario de la liberación del Sur y la unificación del país, nuestro país será un país en desarrollo con un nivel industrial moderno, superando el nivel de ingresos medio; para el 2030, el centenario de la fundación del Partido, nuestro país será un país en desarrollo con una industria moderna, ingresos medios altos; y para 2045, el centenario aniversario de la fundación de la República Democrática de Vietnam, ahora la República Socialista de Vietnam, nuestro país se convertirá en un país desarrollado de altos ingresos y de orientación socialista.

Al mismo tiempo, el Congreso también marcó los lineamientos de política exterior en el nuevo período con los siguientes contenidos centrales:

- En cuanto a la ideología rectora: Implementar de manera consistente la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores; ser un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional. Tratar adecuadamente la relación entre independencia, autosuficiencia e integración internacional amplia y profunda. La voluntad de autosuficiencia, auto-fortalecimiento y fortaleza interna es decisiva, fundamental y de largo plazo; El apoyo, la ayuda y los recursos externos son extremadamente importantes.

- En cuanto a los principios de política exterior: Garantizar con máximos esfuerzos los intereses de la nación - del pueblo en base de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, la igualdad, la cooperación y el beneficio mutuo.

- En cuanto a la dirección externa: Implementar de manera sincrónica, creativa y efectiva las actividades externas, incluida la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular; Relaciones externas de todos los niveles, campos, localidades, organismos, unidades y comunidades empresariales. Llevar a cabo las relaciones exteriores con profundidad, de manera sustantiva y práctica; movilizar y combinar eficazmente los recursos externos con los recursos internos para servir a la causa de construcción, desarrollo y defensa nacional. No dejar de innovar y crear sobre la base de aplicar hábilmente la lección de firme en principios y estrategias, flexible en métodos y tácticas.

- Las tareas fundamentales de las relaciones exteriores: Continuar promoviendo el papel pionero en la creación y mantenimiento de un entorno pacífico y estable, movilizando recursos externos para desarrollar el país, mejorar su posición y reputación del país. Estas tareas tienen una relación estrecha y mutua, en la que el mantenimiento de la paz y la estabilidad es una tarea clave y permanente; servir al desarrollo del país es la tarea central; Mejorar la posición y el prestigio del país es una tarea importante.

Implementamos la Resolución del XIII Congreso del Partido en el contexto de muchas oportunidades favorables tanto como dificultades y desafíos. "En los próximos años, se prevé que la situación en el mundo y en la región seguirá experimentando muchos cambios rápidos, complicados e impredecibles. La paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo una gran tendencia, pero también existen muchos obstáculos, dificultades y desafíos. La globalización y la integración internacional continúan avanzando, pero también están amenazadas por el auge del nacionalismo extremo, las competencias estratégicas, y con mayor escalada económica, la guerra comercial. Debido al impacto de la pandemia COVID-19, el mundo cayó en una grave crisis en muchos ámbitos. La cuarta revolución industrial se desarrolla con fuerza, generando transformación en muchos campos, presenta tanto oportunidades como desafíos para todos los países. Los países ajustan sus estrategias y métodos de desarrollo para adaptarse a las nuevas circunstancias. La región de Asia Pacífico sigue teniendo una posición estratégica cada vez más importante. En el Sudeste Asia, el entorno de seguridad y las disputas de soberanía en el Mar del Este siguen siendo complicadas ... "(SĐD-p.30-31).

Con el fin de contribuir, junto con todo el Partido, el pueblo y el ejército, a lograr con éxito dichas tareas difíciles pero gloriosas, dada la coyuntura antes mencionada, me gustaría sugerir los siguientes 6 temas a enfatizar durante el proceso de implementación de soluciones mencionadas en la Conferencia del día de hoy:

En primer lugar, debemos seguir investigando para comprender cabalmente la situación a fin de encontrar de manera rápida las soluciones convenientes en cuestiones de asuntos exteriores. Los acontecimientos políticos ocurridos recientemente en el mundo han causado varios problemas que van más allá de los pronósticos normales, por lo cual no se podrá estar al día con el desarrollo de la realidad si no contamos con un buen análisis. Es por ello debemos ser sutiles y demostrando un espíritu proactivo al atrevernos a pensar, a hacer y a ir más allá del marco de la mentalidad antigua y de los campos familiares, para pensar y actuar más allá del nivel nacional, a fin de llegar a nivel regional e internacional.

Asimismo, necesitamos construir una nueva posición y postura de Vietnam en el trato y manejo de las relaciones con otros países, tanto bilateral como multilateral. La posición y la fuerza de nuestro país en criterios importantes como la economía, la población, la defensa y los asuntos exteriores han cambiado mucho después de 35 años de renovación. En particular, las cuestiones de los intereses fundamentales y estratégicos de Vietnam exigen que tengamos que levantar una voz más fuerte y una postura de política exterior más activa, ante todo, en la región. Al mismo tiempo, también es necesario promover la innovación, los avances audaces y creativos en el pensamiento y el trabajo, así como explorar nuevas formas de hacer las cosas, además de identificar nuevos campos, nuevos socios y nuevas direcciones. Por supuesto, la innovación debe basarse en la defensa de los principios con la certeza, la prudencia, la constancia en los objetivos, la sinceridad y la humildad.

En segundo lugar, se debe seguir implementando la política exterior de independencia, autosuficiencia, paz, cooperación y desarrollo, con la multilateralización y diversificación de las relaciones, así como la integración activa en la comunidad internacional, por los intereses de la nación. La cooperación debe permanecer junto con la lucha, con la aplicación correcta del punto de vista de "sujeto" y "socio"; fortalecer la cooperación, continuar creando intereses estratégicos entrelazados entre nuestro país y otros países, prevenir conflictos, evitar el enfrentamiento, el aislamiento y la dependencia. En el cual, el objetivo primordial es mantener un entorno pacífico, estable y favorable a la causa de la construcción y defensa nacional, y realizar tareas estratégicas de desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, el objetivo es defender de manera resuelta y firme nuestra independencia, soberanía, derechos soberanos, integridad territorial e intereses legítimos de conformidad con el derecho internacional. Para garantizar un entorno pacífico, uno de los requisitos clave es la paciencia y la sabiduría en el manejo de las relaciones exteriores, sobre todo, las cuestiones de soberanía e integridad territorial. Esta es una tarea de suma importancia de todo el sistema político, en la que la diplomacia es de primera fila. Frente al desarrollo del contexto mundial anteriormente mencionado, la implementación de esta tarea global enfrentará muchos desafíos en los próximos tiempos.

Para aprovechar las oportunidades, neutralizar los desafíos y responder a los cambios externos, siempre hemos de tener en cuenta las enseñanzas del tío Ho: "La causa se hace con la palabra "junto", enfatizando por lo tanto el mantenimiento de la unidad y el consenso en el país. El mayor punto común aquí es proteger decididamente los intereses nacionales y todo el mundo por el país, por el pueblo. Sólo entonces resulta posible en la implementación de los nexos exteriores "combinar la fuerza de la nación con la fuerza de los tiempos", al hacer realidad el dicho "firme en principios, flexible en estrategia", mantener el "corazón caliente, la cabeza fría" y "decidido, persistente" para manejar los desafíos externos, aprovechando los puntos de interés comunes para promover la cooperación y el desarrollo sobre la base de la protección de los intereses nacionales y el respeto al derecho internacional.

En tercer lugar, explotar todas las ventajas nacionales para tomar la iniciativa y contribuir de manera activa a construir y establecer los mecanismos multilaterales en cumplimiento de la Directiva No. 25 del Secretariado sobre la mejora del nivel de las actividades multilaterales, considerando esta una orientación estratégica importante, de la Estrategia General de Asuntos Exteriores hacia 2030. La labor clave, en el próximo tiempo, será implementar y promover los importantes resultados de la participación de Vietnam en los foros multilaterales, en especial, la coordinación con socios para promover la implementación de las iniciativas aprobadas de Vietnam. Es necesario desempeñar un papel fundamental en el proceso de construcción de la comunidad de la ASEAN y fortalecer el papel central del grupo en la estructura de seguridad regional. También se debe seguir con nuestra participación activa en el marco de Naciones Unidas, en especial, en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las Misiones de paz. Además, se necesita realizar un resumen de trabajo tras asumir nuestras responsabilidades como Presidente de la ASEAN en 2020 y Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 para sacar las lecciones de experiencias en servicio de nuestra participación en el tiempo venidero en otros foros multilaterales dentro y fuera de la ONU.

En cuarto lugar, es necesario seguir ampliando y mejorando la eficiencia de las actividades exteriores, en particular, la cooperación económica - cultural y la cooperación en los campos de la política, seguridad y defensa con otros países. Por otro lado, debemos continuar profundizando las relaciones con socios con los que ya establecimos marcos de relación, de manera estable y eficaz, de los cuales los países vecinos y grandes potencias vienen en primer lugar. La prioridad es mantener la estabilidad y el impulso de los lazos, el fortalecimiento de la confianza política, la cooperación en todos los campos y, al mismo tiempo, manejando las diferencias y los problemas que surjan con un espíritu de cooperación, amistad y control de disputas, basado en el derecho internacional y la práctica regional.

Hemos de seguir prestando atención al cumplimiento continuo de la política de integración internacional proactiva, en especial la Resolución 06 del Comité Central sobre la "Implementación efectiva del proceso de integración económica internacional por mantener la estabilidad sociopolítica en el contexto de la adhesión de nuestro país a acuerdos de libre comercio de nueva generación" y la "estrategia general de integración internacional hasta 2020, visión para 2030", implementar con efectividad los compromisos internacionales, sobre todo los compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Económica ASEAN, APEC, CPTPP, RCEP, EVFTA, EVIPA ...

Elevar la eficiencia de la diplomacia económica al servicio del desarrollo sostenible del país, así como priorizar la búsqueda y expansión de mercados para bienes, servicios y mano de obra vietnamitas, atraer el capital, tecnología y experiencia de gestión, IED en especial dirigida a áreas prioritarias del país. Trabajar de manera activa con otros países para promover la negociación, firma, ratificación e implementación de acuerdos multilaterales de libre comercio, estudiar la posibilidad de participar en iniciativas regionales multilaterales sobre conectividad económica y desarrollo de infraestructura; negociar acuerdos grandes bilaterales de libre comercio de nueva generación con otros países, sobre todo, con los grandes socios comerciales. Implementaremos de manera más completa y enérgica el trabajo relacionado con los vietnamitas residentes en el extranjero, siguiendo el espíritu de que los connacionales en ultramar son nuestra carne y hueso, una parte integral inseparable y una fuerza importante de la comunidad vietnamita. Las autoridades competentes necesitan continuar perfeccionando las políticas, mecanismos y leyes, creando condiciones favorables para la participación cada vez más activa y amplia de los vietnamitas en el exterior en la causa de la construcción y defensa nacional, y al mismo tiempo, apoyando a tener un sólido estatuto legal para que nuestros ciudadanos en el extranjero puedan vivir, trabajar, estudiar, preservar el idioma vietnamita y la identidad cultural de nuestra nación fuera del país.

En quinto lugar, conceder gran importancia y mejorar aún más la calidad de la investigación y los pronósticos estratégicos, con especial atención a un análisis cuidadoso de las tendencias en las políticas y relaciones entre los grandes países, los países vecinos, de la región, además de las tendencias políticas, económicas y socioculturales mundiales y regionales, especialmente frente a los intensos impactos de la Cuarta Revolución Industrial, la transformación digital, la economía digital, la sociedad digital y los peligros de las epidemias y el cambio climático.

En el mediano y largo plazo, es necesario pronosticar previamente escenarios versátiles del orden mundial y regional y preparar las medidas de respuesta adecuadas. Debemos ser conscientes de nuestras propias fortalezas y debilidades; Estar consciente sobre nuestras ventajas y desventajas; determinar lúcidamente el valor y la posición estratégica de nuestra nación en el nuevo contexto a fin de planificar estrategias y políticas consecuentes. La paz, la cooperación y el desarrollo en el mundo y en la región son las principales tendencias de la época. Una nación no puede tomar decisiones caprichosamente y actuar unilateralmente sin considerar los costos que ocasiona a otros países y a sí mismo.

Se puede afimar que la investigación y los pronósticos estratégicos son muy importantes para ser proactivo en un mundo tan complejo y volátil. El Comité Central del Partido, y directamente el Politburó, así como el Secretariado, valora siempre los informes estratégicos elaborados por los organismos consultivos y órganos competentes del Partido y del Estado. Sin embargo, las demandas para la investigación y previsión estratégica en el tiempo venidero son tremendamente altos, con muchos desafíos; espero que los compañeros estén más atentos a esta labor. A menudo bromeo que: "Solo hay miedo de estar desinformado, si uno está informado, ¡no tendría miedo!".

En sexto lugar, para cumplir las tareas anteriores, se debe prestar especial atención al trabajo de edificación de organización, y su aparato y a la formación, capacitación de cuadros.

En cuanto a la organización, el sistema de organismos de relaciones exteriores, incluida la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, y los organismos y unidades con función de relaciones exteriores de todos los sectores, ministerios, comisiones y de todo el sistema político deben continuar acelerando la implementación de la Resolución del cuarto pleno del Comité Central del Partido XII mandato sobre la construcción el fortalecimiento del Partido y la Conclusión del IV Pleno del Comité Central del Partido XIII mandato sobre el fortalecimiento, la edificación y perfeccionamiento del Partido y el sistema político; determinación de prevenir, repeler y sancionar estrictamente a los funcionarios y militantes del partido con deterioro de la ideología política, la moral, el estilo de vida y las manifestaciones de "auto-evolución" y "auto-transformación". Al mismo tiempo, continuar revisando y renovando el sistema de organización y de gestión; ordenar, perfeccionar y elevar el nivel y capacidad organizativa del aparato de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio, así como de otros Ministerios, Comisiones, sectores y localidades, especialmente aquellos con función de relaciones exteriores, desde nuestras Representaciones en el exterior hasta las entidades en el país, hacia una organización más reducida, eficaz y eficiente, de acuerdo con el espíritu de la Resolución de VI sesión plenaria del Comité Central del Partido XII mandato sobre este tema.

Mejorar aún más la eficacia de la coordinación entre Comisiones, ministerios, sectores y localidades, especialmente entre la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Pública, así como otros comités, ministerios, sectores y localidades involucradas en la implementación de las relaciones exteriores de la nación y la integración internacional. En el tiempo de integración integral, la tendencia de globalización, vinculación y cooperación es lógica por lo que la estrecha coordinación entre la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado, la diplomacia de pueblo y entre comisiones, ministerios, sectores, organismos, unidades, organizaciones e individuos que participan en la diplomacia a nivel central y local, especialmente en las localidades fronterizas, es de suma importancia para la realización exitosa de nuestra misión común, así como las misiones de cada sector, localidad, organismo, unidad.

En cuanto al trabajo de los cuadros, quisiera reiterar la lección que ha extraído nuestro Partido: "los funcionarios son la raíz de todo el trabajo". Estamos en un período de renovación y profunda integración internacional. El trabajo de los cuadros también debe cumplir con estos requisitos. A lo largo todo el período de la revolución, nuestro Partido siempre ha concedido gran importancia al trabajo de los funcionarios diplomáticos en particular y de los asuntos exteriores en general. Durante los años más difíciles y arduos de la revolución, siempre tuvimos excelentes diplomáticos y activistas de relaciones exteriores que se convirtieron en ejemplos de todas las generaciones sobre el patriotismo, el espíritu de autoaprendizaje, el coraje político, el estilo y el arte de la diplomacia y los asuntos exteriores. Se puede decir que se tratan de diplomáticos, activistas de asuntos exteriores, políticos reconocidos y respetados por amigos internacionales.

La generación actual de funcionarios de relaciones exteriores hereda tradiciones y experiencias sumamente valiosas dejadas por generaciones anteriores y se les brindan condiciones favorables para la formación y el trabajo. El nivel general de educación y calificaciones profesionales de los funcionarios que trabajan en relaciones exteriores es muy alto. Sé que hay muchos compañeros bien calificados en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio, que son muy apreciados por colegas y amigos internacionales. Sin embargo, ante los requerimientos de la situación y misión, debemos seguir otorgando una importancia cada vez mayor a la formación de diplomáticos y cuadros de relaciones exteriores en términos de nivel profesional, capacidad y coraje político, particularmente el coraje político. Ustedes deben forzarse constantemente en cuanto a la firmeza política, ser absolutamente leales a los ideales del Partido y a los intereses de la nación, estar alerta ante la influencia y manipulación de fuerzas hostiles y tomar la iniciativa para prevenir activamente la "autoevolución", "autotransformación" y la corrupción.

Cuanto más profundamente nos integremos con el mundo, más necesitamos diplomáticos y activistas de asuntos exteriores con firme coraje político, con suficientes nivel, prestigio y estilo para estar a la altura con los países y amigos internacionales; que se entrega a servir de todo corazón a la Patria y al pueblo. Un buen diplomático y activista de asuntos exteriores debe ser primero un buen político, tomando siempre los intereses de la nación, su pueblo y el régimen como guía de acción. Al mismo tiempo, deben poseer un comportamiento con cultura, pues la diplomacia es cultura, representa la cultura de la nación en los intercambios con otros pueblos. Los diplomáticos y los activistas de asuntos exteriores siempre deben recordar que detrás de ellos está el Partido, el país y el pueblo. Debe tener confianza, firmeza, determinación y astucia.

Estimados compañeros,

El mundo está cambiando rápidamente. Aunque nuestro país aún enfrenta dificultades pero las expectativas del futuro son muy alentadoras. Todo el Partido, el pueblo y el ejército están unidos y decididos a implementar con éxito la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido. Como vietnamitas, residentes en el país o en el extranjero, todos queremos que nuestro país sea fuerte y próspero, a la altura de las potencias mundiales de los cinco continentes, como el deseo del Presidente Ho Chi Minh.

Tengo firme convicción de que la Conferencia de hoy marcará un nuevo hito y creará una nueva transformación, más fuerte y más eficaz para el trabajo de las relaciones exteriores. Sé que, inmediatamente después de la conferencia de hoy, el sector de la diplomacia celebrará una conferencia diplomática para dar a conocer el espíritu y las conclusiones en esta conferencia y discutir direcciones, tareas y medidas específicas en el campo de las relaciones exteriores que contribuirán a la implementación exitosa de la política exterior del XIII Congreso Nacional del Partido. Ésta es una buena práctica que debe seguir promoviéndose.

Con motivo del Año Nuevo 2022 y el venidero Nuevo Año Lunar, de Tigre una vez más, quisiera agradecer y desear sinceramente a los diplomáticos, compañeros delegados, y a todos los cuadros, funcionarios y empleados públicos de relaciones exteriores en todo el país mucha salud y muchas nuevas victorias en sus misiones llenas de glorias y responsabilidades.

También quisiera solicitar a los jefes de las misiones diplomáticas que transmitan a nuestros funcionarios y las comunidades vietnamitas en el exterior mis más sinceros saludos y mejores deseos para el nuevo año. Que los lazos de amistad y cooperación entre nuestro pueblo con el mundo se desarrollen y fortalezcan cada día más.

¡Decididos a construir y desarrollar una diplomacia de Viet Nam moderna y llena de identidad nacional – un estilo de diplomacia “Bambú de Viet Nam"!

¡Muchas gracias!