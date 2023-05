Hanoi (VNA) Vietnam siempre está dispuesto a discutir con la parte estadounidense sobre temas de interés mutuo con un espíritu de franqueza, apertura y respeto recíproco sobre asuntos con diferentes entendimientos, en contribución a promover las relaciones de asociación integral bilateral, afirmó hoy la portavoz adjunta de la Cancillería de Vietnam Pham Thu Hang En una conferencia de prensa regular del Ministerio de Relaciones Exteriores, al responder una pregunta relativa a la reacción de Vietnam al informe 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa internacional y el Informe Anual sobre Libertad Religiosa Internacional en 2023 de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional(USCIRF), Thu Hang enfatizó que como país multiétnico y multireligioso, con una rica vida religiosa y de creencias, Vietnam implementa constantemente la política de respetar y garantizar el derecho a la libertad de creencias y religión, el derecho a seguir o no la religión de las personas, asegurando la igualdad y la no discriminación por motivos de religión o creencia, y proteger las actividades de las organizaciones religiosas por ley.Estos derechos están consagrados en la Constitución de Vietnam, la Ley de Creencias y Religión de 2016 y los documentos legales relacionados, garantizados para ser respetados en la práctica, aclaró.Tales informes sobre libertad religiosa internacional de Estados Unidos reconocieron algunos de los avances de Vietnam en la promoción de la libertad religiosa y citaron informaciones oficiales de las agencias del gobierno vietnamita, pero aun así emitieron opiniones imparciales basadas en información no verificada e inexacta sobre la situación real en Vietnam, dijo./.