El Hospital Intercional City y el Hospital Gia An 115 reciben la certificación AACI (Fuente: thanhnien.vn)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Hospital Intercional City y el Hospital Gia An 115 (del grupo Hoa Lam) son los dos primeros de vietnam que recibieron la certificación estadounidense de calidad y seguridad del paciente (estándares de calidad internacionales AACI).



Al hablar hoy en la ceremonia de entrega de las certificaciones AACI, el viceministro de Salud, Le Duc Luan, enfatizó que el Ministerio de Salud aprecia las contribuciones positivas del área médica de alta tecnología de Hoa Lam a lo largo de los años a la atención médica de miles de personas cada año.



Tras resaltar que los hospitales siguen impulsando inversiones en la tecnología médica moderna y avanzada, el funcionario expresó la convicción de que los dos nosocomios continúen sus esfuerzos para mantener este estándar internacional, contribuyendo así a convertir a Ciudad Ho Chi Minh en un centro de atención médica en la ASEAN en el futuro.



Por su parte, Tran Thi Lam, presidenta del Grupo Hoa Lam, indicó para lograr esta certificación internacional, el Hospital Gia An 115 y el Hospital Internacional City tenían que cumplir un conjunto de estándares compuesto por tres partes, 30 capítulos, con más de 140 estándares diferentes.



En particular, dijo, se centraron en aspectos como calidad del tratamiento, atención y seguridad del paciente, control de infecciones, guías clínicas, gestión de riesgos, gestión de recursos y formación continua del personal médico.



“Este es un hito importante para convertir a los dos hospitales en los principales proveedores de servicios médicos en Vietnam, brindando los mejores servicios de atención médica a la gente y, al mismo tiempo, colaboraremos con Ciudad Ho Chi Minh para desarrollar el turismo médico", destacó Tran Thi Lam.



Este estándar de calidad lo establece la AACI (Comisión Estadounidense de Acreditación Internacional), una de las organizaciones líderes en el mundo con sede en los Estados Unidos, que brinda servicios de acreditación de calidad de atención médica y certificación clínica, con un excelente reconocimiento. La certificación AACI se emitió por primera vez en 2014 y se aplicó en muchos campos y tipos de atención médica, como hospitales, atención primaria de salud, odontología, servicios ambulatorios y fisioterapia, entre otros.



Las certificaciones de AACI han sido reconocidas por la Sociedad Internacional para la Calidad en la Atención de Salud – ISQua. En el Sudeste Asiático, hay muchos hospitales e instalaciones médicas grandes que han obtenido esta certificación./.

Hoàng Phương Chi source