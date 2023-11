Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Vietnam , Vuong Dinh Hue, presidió hoy una conferencia híbrida para desplegar el programa de supervisión de la AN y su Comité Permanente en 2024.Al inaugurar la cita, el vicepresidente del Parlamento Tran Quang Phuong dijo que la conferencia de supervisión se celebra anualmente a partir de inicios de la XV legislatura. Se trata de un nuevo paso para mejorar la calidad de las actividades legislativas, enfatizó.En 2024, adelantó, la Asamblea Nacional abordará dos temas relacionados con la implementación de la Resolución N° 43/2022/QH15 del 11 de enero de 2022 de la Asamblea Nacional sobre políticas fiscales y monetarias para apoyar el programa de recuperación y desarrollo socioeconómico y resoluciones del Parlamento sobre algunos proyectos nacionales importantes hasta finales de 2023; y de políticas y leyes sobre gestión del mercado inmobiliario y desarrollo de vivienda social desde 2015 hasta finales de 2023.Dijo que además de evaluar los resultados y las experiencias en el trabajo de supervisión de la Asamblea Nacional, su Comité Permanente y organismos, la conferencia analizará las deficiencias existentes y las dificultades en las actividades relacionadas y sus causas.Luego, el secretario general de la AN, Bui Van Cuong, presentó un informe donde se evalúan los resultados de la implementación del programa de supervisión de la Asamblea Nacional y el Comité Permanente en 2023 y las soluciones para ejecutar efectivamente el plan en 2024./.