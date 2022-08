Hanoi (VNA) - Una exposición de jóvenes artistas vietnamitas que pintan sus recuerdos de comidas familiares se lleva a cabo en los Centros de Cultura y Arte de Hanoi en la calle Hang Buom, con cerca de 30 pinturas de diferentes tipos de alimentos.Titulada "Ve Nha An Com" (Ir a casa para comer), la exposición está organizada conjuntamente por el Departamento de Cultura, Deportes de Hanoi y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Vietnam.Dado que el tema del Día Internacional de la Juventud 2022 de las Naciones Unidas es "Solidaridad intergeneracional", con el objetivo de lograr una sociedad cohesionada donde todos trabajen juntos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, Ve Nha An Com explora el concepto de " comidas familiares" a través de los ojos de los jóvenes como su concepto rector.El curador Giang Kawako dijo: “Ve Nha An Com es una frase vietnamita común para recordar a las personas que regresen a casa y compartan una comida con su familia"."Significa una razón para rechazar una invitación no deseada; una invitación para alguien que le gustaría cocinar para ellos; y una forma cariñosa para que los miembros de su familia/seres queridos demuestren que se preocupan por usted (y su bienestar).”Las obras de arte, creadas con diversos materiales, no solo muestran la comida compartida en la mesa del comedor, sino también las historias detrás de estos platos desde la perspectiva de los jóvenes artistas.Giang agregó: “Los invitamos amablemente a sumergirse en las historias de Ve Nha An Com, como un recordatorio amable y una frase común entrañable en Vietnam, y participar en conversaciones emergentes de estas historias. También, esperamos que comparta las historias entre diferentes generaciones en su propia familia y, lo que es más importante, aprecie su(s) momento(s) de Ve Nha An Com”.La exposición se divide en dos secciones que incluyen platos y bandejas de comida. En la primera sección, los visitantes pueden ver platos sencillos y familiares pero que contienen historias emocionales. Cada uno de ellos manifiesta el amor de los padres por sus hijos, por ejemplo, podría ser una papilla preparada por papá cuando su hijo se enferma o pescado estofado hecho por la madre enviado a los niños que estudian lejos de casa.La segunda sección presenta pinturas de las bandejas de comida, que expresan las emociones, la calidez y los lazos naturales entre los miembros de la familia. Por ejemplo, Tet Cua Nguoi Ha Noi (Festivales del Año Nuevo Lunar de los hanoyenses) de la pintora Le Phuong Thao tiene como objetivo recordar a los espectadores, especialmente a aquellos que viven lejos de casa, los momentos acogedores de reunirse alrededor de la bandeja de comida con otros miembros de la familia durante el Tet.La exposición "Ve Nha An Com" concluirá mañana y la entrada es gratuita./.