En la primera sesi贸n del Subcomit茅 de Asuntos de Personal del XIV Congreso Nacional del PCV. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, resalt贸 la atenci贸n concedida por los funcionarios, militantes y pobladores a la selecci贸n de cuadros calificados de liderazgo para asumir la gran misi贸n revolucionaria, durante la primera sesi贸n del Subcomit茅 de Asuntos de Personal del XIV Congreso Nacional de la fuerza pol铆tica.En el libro "Luchar resuelta y persistentemente contra la corrupci贸n y la negatividad, contribuyendo a la construcci贸n del Partido y del Estado cada vez m谩s transparentes y fuertes", el m谩ximo dirigente vietnamita afirm贸: Disciplinar a los funcionarios es algo que nadie quiere, es incluso muy doloroso y desgarrador. Sin embargo, debemos hacerlo de manera m谩s resuelta y dr谩stica en los pr贸ximos tiempos, por la causa com煤n, por la severidad de la disciplina del Partido, la supremac铆a de las leyes del Estado, la transparencia, la fuerza y el prestigio del Partido y la aspiraci贸n del pueblo.Desde el comienzo del XIII mandato del PCV hasta el 16 de marzo de 2024 -cuando se efectu贸 la primera reuni贸n del Subcomit茅 de Asuntos de Personal del XIV Congreso Nacional del Partido-, el Comit茅 Central, el Bur贸 Pol铆tico, el Secretariado y la Comisi贸n de Control Disciplinario de la instituci贸n pol铆tica aplicaron medidas disciplinarias a casi 100 altos funcionarios, de los cuales algunos fueron procesados penalmente.A inicios del segundo trimestre de este a帽o, se intensific贸 a煤n m谩s la lucha contra la corrupci贸n y la negatividad.Los d铆as 2 y 3 de abril, en su 39陋 reuni贸n, la Comisi贸n de Control Disciplinario del Comit茅 Central del PCV propuso que el Bur贸 Pol铆tico y el Secretariado consideraran y aplicaran medidas disciplinarias contra el Comit茅 de Asuntos Partidistas en el Ministerio de Trabajo, Inv谩lidos de Guerra y Asuntos Sociales de los mandatos 2011-2016 y 2016 鈥 2021, as铆 como al titular de la cartera, Dao Ngoc Dung, la exministra Pham Thi Hai Chuyen y el exviceministro Huynh Van Ti. Tambi茅n, decidi贸 destituir a varios funcionarios de dicho ministerio de todos sus cargos en el Partido.El 9 de abril, el Secretariado expuls贸 de las filas partidistas a Le Duy Thanh, presidente del Comit茅 Popular de la provincia de Vinh Phuc. A principios de marzo pasado, Duy Thanh y Hoang Thi Thuy Lan, secretaria del Comit茅 del PCV en la localidad, fueron arrestados para investigar violaciones en el caso relacionado con el presidente del grupo Phuc Son, Nguyen Van Hau.Se aplic贸, el 9 de abril, la misma sanci贸n a siete militantes, entre ellos, Dang Van Minh, presidente del Comit茅 Popular de la provincia de Quang Ngai; Cao Khoa, expresidente del Comit茅 Popular de esa localidad; y Pham Dinh Cu, extitular del Comit茅 Popular de la provincia de Phu Yen.La dr谩stica lucha del Partido y del Estado vietnamitas contra la corrupci贸n y la negatividad, en la cual se disciplinaron a dirigentes claves de muchas unidades y localidades, recibe el consenso y apoyo de los funcionarios y pobladores, pero tambi茅n plantea algunas preocupaciones.Respecto a la pregunta 鈥渜ui茅n trabaja聽cuando muchos funcionarios son disciplinados鈥, en un intercambio con los votantes de los distritos de Ba Dinh, Dong Da y Hai Ba Trung (Hanoi), el secretario general Nguyen Phu Trong dijo: No se preocupen por no tener suficientes funcionarios para trabajar. Los funcionarios que violan, no s贸lo la ley sino tambi茅n la moralidad, deben ser castigados.Entonces, 驴c贸mo evitar la selecci贸n y designaci贸n del personal equivocado?El Reglamento No. 105-QD/TW, emitido el 19 de diciembre de 2017 por el Bur贸 Pol铆tico sobre la descentralizaci贸n de la gesti贸n de cuadros y el nombramiento e introducci贸n de funcionarios candidatos, especifica las responsabilidades y autoridades de las agencias en el asesoramiento al Comit茅 Central del Partido en esas labores; adem谩s de los t茅rminos y condiciones para el nombramiento de cuadros.Esta se considera la etapa de 鈥渋nspecci贸n previa鈥 en el trabajo de personal.Sin embargo, desde 2021 hasta principios de 2024, casi 100 altos funcionarios han sido disciplinados.Esta situaci贸n exige prestar importancia a la etapa de 鈥減ost-inspecci贸n鈥, a fin de responder a la pregunta: 驴Por qu茅 el proceso es correcto pero los resultados en muchos casos siguen siendo insatisfactorios y, c贸mo superar las deficiencias en las labores del personal?La realidad muestra que, por estricto que sea el proceso, todo depende de si las personas que lo implementan son justas o no. Despu茅s de ser elegidos para desempe帽ar importantes cargos, 驴contin煤an los propios funcionarios cultivando y practicando sus cualidades morales revolucionarias, habilidades y calificaciones?Sin una mente pura, los responsables de presentar, nominar y elegir funcionarios pueden "instalar" intereses personales y grupales en el proceso de contrataci贸n. A esto se le llama "corrupci贸n en el trabajo del personal".Para no repetir errores y limitaciones en las labores concernientes, el secretario general Nguyen Phu Trong solicit贸 que la designaci贸n de personal para el Comit茅 Central, el Bur贸 Pol铆tico, el Secretariado y los puestos claves en el Partido y el Estado en el pr贸ximo mandato se basen en la planificaci贸n, cumplir firmemente principios, reglas y regulaciones, as铆 como promover la responsabilidad, la democracia, la transparencia y la objetividad en la evaluaci贸n, recomendaci贸n y selecci贸n de cuadros.Debemos enaltecer verdaderamente la democracia en el descubrimiento e introducci贸n del personal, adem谩s de definir claramente la autoridad y la responsabilidad de los grupos e individuos relevantes, e implementar estrictamente el principio del centralismo democr谩tico, evitando la simplificaci贸n y la realizaci贸n arbitraria de procedimientos.El trabajo de personal para el XIV Congreso Nacional del PCV debe realizarse siguiendo un procedimiento estricto, cient铆fico y consistente, garantizando verdadera justicia y transparencia, especialmente en la evaluaci贸n, recomendaci贸n y selecci贸n de funcionarios./.