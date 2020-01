Hanoi (VNA) - Hanoi espera atraer a casi 32 millones de viajeros en 2020, para un alza de 10 por ciento en comparación con el año anterior, informó el Departamento municipal de Turismo.

Visitantes a Hanoi (Fuente: VNA)

En particular, su objetivo es recibir a más de ocho millones 200 mil turistas extranjeros y casi 23 millones 800 mil nacionales este año, lo que representará un aumento interanual del 17 y ocho por ciento, respectivamente.La capital también busca ganar más de cinco mil millones de dólares por el ingreso de la industria del ocio, 15,5 por ciento más que el año pasado, y contar con una tasa de ocupación hotelera promedio de 65 a 68 por ciento.En 2019, Hanoi recibió una alta evaluación de muchos periódicos y revistas internacionales.En particular, ocupó el puesto 15 entre los mejores 25 lugares del mundo seleccionados por los lectores del sitio web de viajes TripAdvisor.El índice de destinos de Mastercard Asia Pacífico situó a la ciudad en la 15 posición entre los 20 principales destinos en la región.Además, Hanoi también fue nombrado uno de los lugares más baratos del mundo para viajar en el Índice de mochileros de 2019 por Price of Travel, la mayor base de datos de costos de viaje del mundo./.