Hanoi (VNA)- La estatua del siglo XIX venerada en la Reliquia Nacional Especial Co Loa tiene muchos valores culturales, históricos y artísticos únicos nunca antes vistos, según el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam.La estatua del rey An Duong Vuong, que gobernó el reino de Au Lac (actual Vietnam) del 257 al 207 a. C., ha sido reconocida como tesoro nacional. Los lugareños desenterraron un depósito subterráneo de cobre mientras restauraban el templo de Thuong en el sitio de reliquias de Co Loa.Se cree que era el almacén real de cobre, por lo que la estatua del rey An Duong Vuong fue fundida en el cobre encontrado para rendir culto en el templo. La fundición de la estatua se completó en 1897.La estatua del rey An Duong Vuong está construida con una aleación de cobre utilizando una técnica de fundición en molde de cera (cera de abejas). Está sentado sobre un sólido pedestal cilíndrico, sosteniendo una lápida real en ambas manos con un aire de serena dignidad y majestuosidad.El rey lleva una corona “binh thien” con el motivo "dos dragones adorando al sol". Está vestido con una túnica de manga larga y cuello alto. Los zapatos que calza la figura del rey An Duong Vuong están decorados con margaritas en flor.Los patrones decorativos de la túnica larga están colocados simétricamente, incluidos dos dragones que flanquean el sol, un dragón volador, nubes, luna, estrellas, dragones, fénix, pavos reales, plantas, flores, olas de agua y otros símbolos sagrados.Una inscripción que dice: "Estatua del rey An Duong Vuong, fundida el 16 de mayo de 1897, año del gallo, pesa 255 kg" está tallada e incrustada en oro en la estatua.Según Hoang Cong Huy, subjefe de la Junta de Administración del sitio de reliquias de Co Loa, la estatua es un artefacto que muestra la técnica de fundición de estatuas del siglo XIX. Indica las bellas artes de la época con sus distintivos patrones decorativos.En términos de valor histórico, la estatua es la personificación del rey que fundó el reino de Au Lac (siglo III a. C.), instaló la capital en Co Loa, lideró a sus súbditos en la construcción de una sólida ciudadela, luchó contra el enemigo y desarrolló la producción, especialmente un gobernante con muchos logros en el arte militar, cultivo de arroz húmedo y técnica de fundición de bronce.Su estatua está ligada culturalmente al festival del templo Co Loa, ilustrando la tradición del pueblo vietnamita de "beber agua, recordando la fuente".Además, la estatua es el pináculo de las técnicas tradicionales de fundición de bronce y las bellas artes vietnamitas. Es inusual que las estatuas de los reyes se coloquen sobre un pedestal en lugar de un trono.“La estatua del rey An Duong Vuong, adorada en un templo sagrado como el Templo Thuong, merece ser honrada y preservada”, dijo Huy./.