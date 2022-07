Lai Chau, Vietnam (VNA)- Algunas personas preguntarán cuál es el punto de descubrir la comuna de Ka Lang cuando este lugar es remoto y difícil, pero no demasiado famoso. Pero para los jóvenes apasionados por la conquista, cuantos menos lugares hay, las personas menos conocidas tienen un encanto extraño y Ka Lang Muong Te es un ejemplo.Después de un largo viaje a través de carreteras asfaltadas y pasos difíciles y empinados, Ka Lang también apareció ante sus ojos con una hermosa imagen como una obra maestra. Sigue siendo una imagen típica del Noroeste, pero este lugar tiene algo aún más salvaje, desierto, más contemplativo que lugares familiares como Y Ty, Muong Hum, etc.Si viaja a Muong Te en primavera o verano, se sumergirá en la imagen verde del cielo y la tierra. El azul del cielo profundo, el verde de los bosques y el verde de los sinuosos campos en terrazas. Parece que cada pequeño rincón de Ka Lang será un lugar hermoso para que admires el paisaje y tomes muchas de tus fotos virtuales favoritas.Al llegar al centro de la comuna de Ka Lang, seguirá el camino de cemento que bordea las casas y las aldeas de los indígenas. Aquí, los residentes no están demasiado abarrotados, el ritmo de vida no es demasiado agitado, por lo que todo será muy tranquilo, incluso desierto. Solo ve y ve, para que cuando pases el centro comunal, veas el hermoso paisaje de esta tierra.Los vastos valles verdes de un color aparecen frente a ti, los campos curvos en terrazas o las vallas de piedra y madera del pueblo Ha Nhi crean una belleza salvaje y original del pueblo Ha Nhi, tierra del noroeste. Solo ve y ve, encontrarás que tu exploración de la comuna de Ka Lang realmente vale la pena.En Ka Lang, los indígenas construyen casas en la posición de apoyarse en la montaña, de cara al valle. Usan arcilla para construir la casa para crear estabilidad y mantenerla fresca en verano y cálida en invierno. Además del pueblo Ha Nhi, esta comuna remota también está habitada por el pueblo La Hu.Las minorías étnicas en Ka Lang cultivan principalmente limoncillo, lo destilan en aceites esenciales y lo venden a China. Por lo tanto, al caminar por los pueblos aquí, los visitantes escucharán el sutil aroma de los aceites esenciales, sintiéndose extremadamente relajados y cómodos.Según la experiencia de viaje de Lai Chau de muchos turistas, de septiembre a octubre es el momento adecuado para explorar la comuna de Ka Lang. Esta es la temporada del arroz dorado maduro, haciendo que el paisaje de esta tierra se vuelva más dulce y atractivo que nunca. ¿Dónde solo Hoang Su Phi, Bat Xat, … son hermosos en la temporada del arroz maduro? Ka Lang es igualmente hermosa.En invierno, los visitantes pueden regresar a Ka Lang para experimentar la caza en la nube. La gente susurra entre sí que este lugar tiene un hermoso y denso mar de nubes y que es fácil tomar fotos virtuales en vivo. Incluso si no tienes que escalar las altas montañas, aún puedes ver las nubes blancas a la deriva, flotando entre los bosques y las laderas.Hoy, Ka Lang se ha convertido en un destino en Lai Chau que es amado por muchos jóvenes. Al venir aquí, tendrá la oportunidad de disfrutar de los platos especiales de los pueblos indígenas, como el arroz pegajoso, el día banh y comer raíces únicas del bosque. Sin mencionar que también puede aprender sobre características culturales únicas como bodas, Tet en la temporada de lluvias, festival Ga Ma Thu, …Notas al viajar a Ka LangPara muchos turistas, explorar la comuna de Ka Lang, el distrito de Muong Te, todavía presenta muchos desafíos. Porque esta no es una coordenada turística famosa de la provincia de Lai Chau. Sin embargo, ahora, el camino a Ka Lang es muy fácil de recorrer, puedes ir en coche hasta el centro de la comuna. Además, el sistema eléctrico y la señal telefónica también son bastante completos.Al viajar a Ka Lang, los visitantes pueden optar por quedarse aquí para sentir plenamente la vida local, comprender los hábitos alimenticios y de vida de los pueblos Ha Nhi y La Hu. Y sobre todo, habiendo pasado 1 o 2 días de estadía, los visitantes pueden disfrutar del hermoso paisaje del cielo y la tierra, las montañas y los bosques en el extremo noroeste de nuestro país.Al llegar a la comuna fronteriza de Ka Lang, además de disfrutar del hermoso paisaje natural y caminar en la comuna, los visitantes también pueden pasar tiempo a través de la comuna de Thu Lum para cazar nubes. Además, no olvide visitar el puesto fronterizo de Ka Lang, que es una unidad que gestiona 30 km de carretera con 4 hitos 18.2, 34, 35 y 36 en el área de dos comunas Ka Lang y Ta Pa para registrarse con el columnas frontera sagrada.Explorar la comuna de Ka Lang sigue siendo una experiencia nueva para muchas personas. Sin embargo, esto será algo interesante para pintar tu brillante juventud. Solo ve y ve a ver el país de Vietnam , todavía tenemos innumerables cosas hermosas, cosas interesantes te esperan más adelante. VNA/PCV