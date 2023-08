La cadena de procesamiento de mango para la exportación. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Las exportaciones de Vietnam a la Unión Europea (UE) han alcanzado un fuerte crecimiento tras tres años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las dos partes (EVFTA, en inglés), en agosto de 2020.En la actualidad, la UE es el tercer socio comercial de Vietnam. Según los datos de la Oficina General de Estadística del país indochino, el valor de exportaciones de mercancías vietnam itas a 27 países miembros de la UE en 2022 ascendió a 46,83 mil millones de dólares, un aumento interanual de 16,7%, que representó el 12,6% de la cuota total.De esta cifra, las exportaciones a Alemania alcanzaron 8,97 mil millones de dólares, una subida de 23,1% en relación con 2021. Los productos que registraron fuertes crecimientos incluyeron: cámaras, videocámaras y componentes (265,9%); juguetes y material deportivo (126%); calzado (53,8%); y textiles (37%). Los productos agrícolas y acuáticos crecieron de forma sostenida, mientras los acuáticos aumentaron un 26,1%; las verduras y frutas, 8%; el café, 13,1%; y el té, 14,6%.Cabe destacar q ue los productos agrícolas principales de Vietnam a la UE, como los mariscos, arroz y verduras, disfrutan de tasas impositivas preferenciales justo después de que entrara en vigencia el EVFTA . Las ventajas del origen y la protección de las indicaciones geográficas ayudan a que los artículos agrícolas y acuáticos vietnamitas aumenten el valor de marcas y productos al exportar al mercado europeo.Según Do Ha, representante de la Oficina Comercial de Vietnam en Alemania, la venta de arroz a la UE aumentó fuertemente, alcanzando 94 mil 510 toneladas, una cifra que supera la cuota de 80 mil toneladas anuales concedidas por el bloque al país de acuerdo con los compromisos establecidos en el EVFTA.En particular, agregó, las exportaciones de arroz a Países Bajos se incrementaron un 44%, Polonia (68%), España (89%) y Bélgica (149%).Para aprovechar estas ventajas, dijo Do Ha, las empresas nacionales deben estudiar cuidadosamente las regulaciones del EVFTA, los estándares del mercado y el gusto de los consumidores, así como los métodos de acceso a los canales de distribución en la UE.Recomendó que el Gobierno elabore un plan maestro para trazar orientaciones, planes y una hoja de ruta para que los ministerios, sectores y localidades adopten medidas de implementación adecuadas. /.