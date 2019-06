Mary Tarnowka, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh (I), y Le Quang Manh, presidente del Comité Popular de Can Tho (D) (Foto: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Estados Unidos ayudará a localidades vietnamitas del Delta del Mekong, entre ellas la provincia de Can Tho, a conectarse con el Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Sostenible norteamericano, afirmó Mary Tarnowka, cónsul general de ese país en Ciudad Ho Chi Minh.En un encuentro efectuado hoy aquí con las autoridades provinciales para promover las inversiones y la colaboración bilateral, Tarnowka resaltó que el arroz y el pescado bagre de esta provincia han ganado prestigio en el mercado estadounidense, y mostró interés en la extensión del intercambio comercial con esta provincia deltaica del Mekong.La colaboración entre Can Tho y Estados Unidos en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola Sostenible, permite a ambas partes intercambiar experiencias y aplicar tecnología avanzada en las actividades productivas, dijo, y agregó que numerosas universidades de su país están dispuestas a transferir a Vietnam los resultados de sus investigaciones.Compañías agrícolas de Can Tho y otras provincias del Delta del Mekong tendrán la oportunidad de desarrollar sus siembras con el apoyo norteamericano, aseguró la diplomática.Propuso también la colaboración en el sector de la salud, especialmente en el tratamiento de pacientes, la supervisión y control de epidemias, así como en la educación y la lucha contra el cambio climático, sobre todo para la gestión de la penetración del agua salobre.Mostró el deseo de que, con la asistencia estadounidense, Can Tho se convierta en una ciudad ejemplar en las labores de protección del entorno, en la región del Sudeste de Asia.Por su parte, el presidente del Comité Popular de Can Tho, Le Quang Manh, afirmó que Estados Unidos es uno de los importantes socios de su localidad, y se comprometió a mejorar el entorno de inversiones a favor de empresarios de ese país.También mostró el deseo de que el Consulado General estadounidense en Ciudad Ho Chi Minh apoye a su ciudad para mantener reuniones con socios e inversionistas estadounidenses, a fin de crear más oportunidades para promover los nexos bilaterales.-VNA