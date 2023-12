El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Ba Hung (Fuente:VNA)

Vientiane (VNA)- La elevación de la reunión anual entre las Asambleas Nacionales (AN) de Vietnam, Laos y Camboya (CLV) del nivel de comité a una de alto nivel contribuye a completar el mecanismo de cooperación entre las tres AN.Así lo observó el embajador vietnam ita, Nguyen Ba Hung, durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, en vísperas del próximo viaje de la delegación parlamentaria de alto nivel de Vietnam, encabezada por el presidente Vuong Dinh Hue, a Laos para participar en este evento.Según el diplomático, la organización de la reunión de alto nivel presidida por Presidente de la AN ayuda a crear un mecanismo de colaboración más estrecha y efectiva en todos los canales (Partido, Gobierno y Asamblea Nacional), garantizando la promoción equitativa, sincrónica e integral entre los tres países.Se trata de un hito de la cooperación parlamentaria y también tiene un alto significado para las AN, ratificó.En consecuencia, dijo, el hecho contribuye a implementar efectivamente la política exterior de cada país, incluida la colaboración entre los tres países a través del canal parlamentario; promover la amistad, cooperación integral, el intercambio de experiencias legislativas; fortalecer el trabajo de supervisión de la realización de los acuerdo y proyectos de cooperación firmados por los gobiernos de los tres países; e impulsar los debates sobre formas de coordinar actividades para movilizar fuentes de capital de socios dentro y fuera de la zona de CLV destinados a realizar proyectos en el Área del Triángulo de Desarrollo y otros campos de cooperación y prioridades de los tres países.En ocasión de su participación en la Reunión de alto nivel, el presidente de la Asamblea Nacional Vuong Dinh Hue realizará una visita de trabajo en Laos con el fin de fortalecer la solidaridad especial y cooperación integral entre las dos partes.Sobre su agenda, el embajador Nguyen Ba Hung reveló que el dirigente parlamentario sostendrá encuentros con altos dirigentes anfitriones para intercambiar cuestiones de interés de los dos países, como contribución a mejorar la eficiencia de la cooperación integral bilateral, resolver las dificultades y las limitaciones existentes en la colaboración económica.Agregó que Dinh Hue también visitará algunos exdirigentes laosianos, conversará con empresas vietnamitas y se encontrará con la comunidad vietnamita en Laos . /.