Hanoi (VNA)- Diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam debatieron esta mañana el informe sobre el despliegue de la Ley de Migración para ciudadanos vietnamitas, particularmente con respecto a la información sobre “lugar de nacimiento” en pasaportes.Según el ministro de Seguridad Pública, general To Lam, la cartera inició desde el 1 de julio de 2022 la emisión del nuevo formato de pasaporte para ciudadanos, después de coordinar con la Cancillería la información sobre tal cambio a oficinas de representación de todos los países en Vietnam.Sin embargo, algunos países anunciaron a finales del mismo mes la suspensión de concesión de visado para vietnamitas que presentan nuevos pasaporte s, argumentando que en los mismos no se adjunta información sobre lugar de nacimiento.Ante esa situación, el Ministerio y oficinas de representación de Vietnam en el exterior agregaron en pasaportes mencionados datos en la sección de notas del pasaporte.Ante la exigencia de otros países acerca de la agregación de la información al respecto en la página de identidad, el Gobierno vietnamita se dio cuenta de la necesidad de adoptar una decisión correspondiente.De acuerdo con To Lam, la incorporación de datos sobre lugar de nacimiento en la página de identidad favorecerá a los ciudadanos a la hora de solicitar visados, permiso de ingreso, permanencia y realizar otros trámites relativos en países foráneos.Sin embargo, debido a que no queda tiempo para modificar la Ley de Migración de ciudadanos vietnamitas o emitir una resolución temática, el Gobierno propuso al Parlamento aprobar tal propuesta y responsabilizar al titular de Seguridad Pública en cuanto a reajustar los documentos normativos concernientes.Por su parte, el jefe de la Comisión de Seguridad y Defensa del órgano legislativo, Le Tan Toi, subrayó que el Comité Permanente del Parlamento sometió ese contenido al debate en la reunión de agosto.Patentizó el apoyo de la Comisión a la propuesta de incluir la información mencionada en la página de identidad del pasaporte./.