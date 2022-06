Hoi An – ciudad patrimonial de atracción particular (Fuente:VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Antigua como Lijiang de China, romántica como Venecia de Italia y pacífica como Giethoorn de los Países Bajos: esos son los sentimientos de la mayoría de los visitantes ante la antigua ciudad de Hoi An de la provincia central de Quang Nam, nominada “ciudad de los apodos”. Por ello, no es extraño que el número de turistas, tanto nacionales como extranjeros, haya aumentado rápidamente después de que Vietnam reanudara sus actividades en el turismo tras un largo tiempo suspendidas debido a la pandemia de COVID-19.



La ciudad imposible de olvidar



La vieja Hoi An, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha sido calificada en varias ocasiones como la ciudad antigua más encantadora y romántica del mundo, lo cual la hace uno de los destinos favoritos de los viajeros. A pesar del cese de las actividades turísticas en todo el mundo, resultado de la devastadora epidemia de Covid-19, el nombre de Hoi An nunca se olvidó y en la comunidad turística internacional aún se menciona a menudo.

Prueba de ello es que durante los dos pasados años, los medios y numerosos premios internacionales han anunciado a Hoi An: las 25 mejores ciudades turísticas para visita en 2020 (Travel & Leisure), las mejores ciudades de Asia en 2021 (Travel & Leisure), mejor destino metropolitano de Asia en 2021 (World Travel Awards), y más recientemente fue una de las 10 urbes más hospitalarias del mundo en 2022, del premio Traveller Review Award, y uno de los destinos más románticos de este año, calificado por la prestigiosa revista Time Out, de Inglaterra. Todos esos reconocimientos han demostrado su atracción especial para visitantes y la comunidad turística global.

A orillas del poético río Hoai, que desciende hasta el mar, el casco antiguo de la urbe, de más de 400 años de edad, permanece siempre una impresión distinta por su inusual tranquilidad. Las hileras de casas antiguas con techos de tejas cubiertas de musgos teñidos por el tiempo, o las encantadoras paredes encaladas de un color amarillo mostaza realzan este esplendor.

Durante cientos de años, la anciana ciudad mantiene casi intacta la silueta de un antiguo puerto comercial, con más de mil hermosas reliquias desde las calles, casas, salones de actos, santuarios, templos, pagodas, pozos milenarios… hasta callejuelas, platos típicos y especialmente la amable manera de comunicación y la hospitalidad de la gente local.

Hoi An es un modelo típico y característico de ciudades antiguas y puertos comerciales costeros de la región de Asia, porque desde finales del siglo XVI hubo una interesante interferencia entre culturas diferentes del mundo.

Además de la huella audaz de la cultura indígena del pueblo vietnamita, también se puede notar la presencia de los colores culturales de China, Japón y los países occidentales debido al comercio frecuente de las flotas portuguesa, española, holandesa, francesa... de hace muchos siglos.

A pesar de ser gestionada estrictamente según un modelo de patrimonio cultural especial, Hoi An hoy en día no está “congelada” como un museo, sino que existe vívidamente como una verdadera ciudad vieja. Allí, todas las actividades de la vida cotidiana de la población se realizan como de costumbre. Los pobladores son dueños del patrimonio, viven con el patrimonio y lo protegen, día a día, inextricablemente vinculados con este antiguo espacio cultural urbano, como lo ha sido durante cientos de años. Por ello, en Hoi An siempre es fácil para los visitantes encontrar imágenes impresionantes e interesantes de la cotidianidad, que parecen propias de un estudio de filmación antiguo y rara vez se encuentran en otros lugares, como los escenarios donde la gente vive, hace negocios, comercia, se divierte… en paralelo con otras actividades comerciales y turísticas.

Todos esos colores, sonidos y ritmos de vida se mezclan entre sí, creando un único Hoi An apacible, acogedor, cercano y romántico. La BBC británica la describió una vez como “un pueblo hechizante, empapado de amarillo”. El famoso chef y estrella de televisión de la CNN, Anthony Bourdain, exclamó al probar el popular banh mi de Hoi An por primera vez: “¡Esto es realmente una sinfonía de pan!”. Muchos periódicos reconocidos mundialmente han descrito a Hoi An como una “Venecia en miniatura de Asia”, el destino más encantador y romántico del mundo.

Con su aspecto propio, la ciudad antigua, atractiva y bella, ha dejado en la mente de cualquiera que la visite amor y recuerdos inolvidables.

La ciudad ansiosa por el regreso

En 2022, el turismo vietnamita espera volver a prosperar, a partir de la apertura de la aviación nacional de sus rutas internacionales el 15 de febrero. En particular, Vietnam anunció el reinicio completo de las actividades turísticas desde el 5 de marzo y, junto con eso, la provincia de Quang Nam fue sede del Año Nacional del Turismo 2022 con más de 60 actividades atractivas y emocionantes durante todo el año, lo que promete ser una premisa que asegure la recuperación de la llamada industria sin chimeneas este año.

Hasta ahora, alrededor del 70 por ciento de los hoteles en el área han reabierto, incluso algunos tienen tasas de reserva en los fines de semana que alcanzan el 80-90 por ciento.

Justo a principios de abril, apenas unos diez días después de que Quang Nam organizara con éxito la noche de apertura del Año Nacional del Turismo 2022, con el tema “Quang Nam: un destino de turismo verde”, además de un fuerte aumento de visitantes nacionales, la urbe también dio la bienvenida a un grupo de 126 turistas estadounidenses y 50 alemanes.

Antes, muchas delegaciones de Fam-trips (para touroperadores, representantes de agencias de viaje y mayoristas de turismo) y Press-trips (viajes organizados para periodistas de guías, revistas turísticas, blogs y medios de comunicación) de Corea del Sur.

Al venir hoy a esta localidad, además de disfrutar de la belleza romántica de una “Venecia en miniatura de Asia”, en un radio de poco más de una decena de kilómetros en sus alrededores, los excursionistas también tienen la oportunidad de explorar numerosos sitios de atracciones únicos: el bosque de palmeras Nipa de Cam Thanh, que se asemeja a un suroeste en miniatura en Hoi An, la aldea de Tra Que, con cientos de años de cultivo de hortalizas, reconocida como Patrimonio Cultural Intangible Nacional, el antiguo pueblo de cerámica de Thanh Ha, con más de 500 años de antigüedad, el de carpintería de Kim Bong, que data del siglo XVI, o un poco más lejos está el Santuario de My Son, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se valora a la par de otras reliquias reconocidas como Angkor de Camboya, Pagan de Myanmar o Borobudur de Indonesia.

El valor excepcional del paisaje, la cultura, el medio ambiente o los servicios es el criterio que ayuda a Hoi An a llegar a ser muy apreciado por los expertos como un destino calificado para cumplir con el modelo de turismo multiexperiencia que integra diversas facilidades culturales, ecológicas y de entretenimiento, y se espera llegue a ser popular en el período pospandemia.

Más que cualquier otro lugar, Hoi An, una ciudad patrimonial con atracción especial para los turistas internacionales, será la pieza perfecta para un viaje de descubrimiento que satisfaga todas las emociones de los visitantes después de los meses “encerrados” por la pandemia de COVID-19./.