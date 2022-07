Un rincón del centro de la antigua ciudad de Hoi An . (Foto:VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La antigua ciudad de Hoi An, en la provincia centro vietnam ita de Quang Nam, se ubicó en el vigésimo lugar en una nueva lista global de las 25 mejores ciudades elegidas por los lectores de la revista estadounidense Travel Leisure.Los lectores clasificaron las ciudades en función de factores como la calidad de los hoteles y restaurantes, el patrimonio cultural, las atracciones, la cocina y los protocolos de la COVID-19. Oaxaca en México fue votada como la mejor urbe con una puntuación de 92.96. y San Miguel de Allende, igual en México, quedó en segundo lugar, seguida de Ubud en Indonesia.Hoi An solía ser un activo puerto comercial internacional entre los siglos XVI y XIX, que atraía barcos mercantes de China y Japón. Es Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO.Recientemente, la revista Time Out, con sede en Dubai, incluyó además a Hoi An entre "los mejores lugares" para viajar en julio con un clima cálido."A medida que caen las lluvias monzónicas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, los viajeros inteligentes en Vietnam se dirigen a la costa central, donde el clima es seco y cálido", dijo la revista./.