El hotel Zannier Hotels Bai San Ho en Phu Yen , Vietnam (Fuente: internet)

Phu Yen, Vietnam (VNA)- La revista de viajes estadounidense Travel and Leisure nombró al hotel Zannier Hotels Bai San Ho en la provincia vietnamita de Phu Yen entre los 73 mejores del mundo en 2021, siendo el único de Vietnam en entrar en la lista.



El hotel se ubica en el municipio de Song Cau, un destino turístico emergente en la región sureña del centro de Vietnam. Consta de 71 villas que cubren un área de alrededor de 98 hectáreas de exuberante vegetación, rodeada por campos de arroz.

Zannier honró a las minorías étnicas locales y los pueblos pesqueros cercanos mediante la construcción de tres tipos diferentes de villas de estilo vietnamita, formadas con techos de bambú, cestas de arroz de tipo antiguo y los colores que reflejan el paisaje natural.

Los otros hoteles asiáticos en la lista incluyen el Ace Hotel Kyoto de Japón, el Capella Bangkok de Tailandia, el One & Only Desaru Coast de Malasia y The Leela Palace de India.

Phu Yen es un lugar que recibe primero el amanecer en el territorio continental de Vietnam.

Anteriormente esta provincia central era un destino turístico menos conocido, sin embargo se catapultó a la fama mundial después de aparecer en la película “Flores amarillas en el verde césped”, del director Victor Vu./.