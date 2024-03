Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) organizó hoy la conferencia nacional para revisar las actividades de los Consejos Populares de las ciudades y provincias bajo la administración central en 2023 y desplegó las tareas para este año.

El evento también contó con la presencia del presidente de AN, Vuong Dinh Hue ; la miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefa de su Comisión de Organización, Truong Thi Mai; y el vicepresidente permanente de AN, Tran Thanh Man, entre otros.

El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, y los delegados asistentes a la conferencia. (Fuente: VNA)

En su discurso de apertura, el vicepresidente permanente de la AN, Tran Thanh Man, afirmó que durante más de la mitad del período 2021-2026, el Parlamento y el Comité Permanente del Parlamento han realizado muchas innovaciones y propuesto soluciones para desempeñar mejor la función de monitorear y guiar las actividades de los Consejos Populares Al mismo tiempo, los Consejos Populares igual se esfuerzan por realizar de manera creativa las tareas; seguir de cerca las políticas y directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado; como contribución a la implementación de los objetivos de desarrollo socioeconómico, defensa, seguridad y relaciones exteriores de cada localidad y de todo el país, aseveró.En la conferencia nacional de 2022, se enviaron 60 recomendaciones y propuestas al Comité Permanente de la AN, dijo y agregó que, hasta el momento, los órganos del Parlamento, el Gobierno y la Oficina del Comité Central del Partido han considerado y respondido a 44 recomendaciones (equivalentes al 73,3%).Además, se han llevado a cabo numerosas actividades para implementar el Proyecto "Continuar innovando y mejorando la calidad, eficacia y eficiencia de la supervisión y orientación del Comité Permanente de la AN sobre las actividades de los Consejos Populares".Tras señalar las deficiencias, destacó que el 2024 tiene gran significado en la realización de metas de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, así como de las resoluciones de los Congresos partidistas en todos los niveles; hacia el XIV Congreso del Partido; junto con los trabajos de preparación para la elección de diputados a la XVI Asamblea Nacional y al Consejo Popular para el período 2026-2031.Pidió que, durante el evento de un día, los delegados deben debatir con franqueza y alta responsabilidad, sobre el espíritu constructivo, contribuyendo a la innovación continua y el desarrollo eficaz de las operaciones de los Consejos Populares en 2024 y el mandato 2021 – 2026.Por su parte, Nguyen Thi Thanh, jefa de la Comisión de Asuntos de Diputados del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y subdirectora del Departamento de Organización Central, destacó en la reunión que, a pesar de enfrentar muchas dificultades y desafíos, Vietnam ha logrado con éxito sus objetivos y tareas establecidos.Los resultados anteriores se lograron gracias a la contribución de los Consejos Populares en todos los niveles, como los organismos del Estado en las localidades y representantes del pueblo, a la toma de decisiones para acercar los lineamientos y políticas del Partido y las leyes a la vida social, resaltó.En la conferencia, los representantes de los Consejos Populares de algunas localidades informaron sobre los resultados sobresalientes y experiencias adquiridas el año pasado, y propusieron medidas y soluciones para 2024.El secretario del Comité partidista de Quang Ninh y presidente del Consejo Popular provincial, Nguyen Xuan Ky, destacó que mejorar los métodos de trabajo deviene un contenido práctico de los avances locales y el pensamiento innovador de los últimos años.En 2023, el Consejo Popular de Quang Ninh realizó muchas innovaciones en su organización y funcionamiento para hacer realidad un sistema democrático y convertirse en la parte más importante de la gobernanza local, especialmente al representar la voluntad y las aspiraciones del pueblo y tomar decisiones sobre los principales problemas locales.Tran Van Xuan, subsecretario permanente del Comité partidista de Hau Giang y presidente del Consejo Popular provincial, enfatizó que desde el comienzo del período 2021-2026, la delegación designada por el Partido del Consejo Popular local ha recomendado que el Buró Ejecutivo del Comité partidista local emita directivas para fortalecer e innovar el liderazgo del Partido sobre las actividades del Consejo Popular en todos los niveles de la provincia.Los comités de todos los niveles deben prestar atención periódicamente, orientar la innovación y mejorar la calidad y eficacia de los Consejos Populares de todos los niveles de la provincia para que sean sincrónicos, unificados e integrales, agregó./.