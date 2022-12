El Festival de Música ASEAN (Fuente: VNA)

Quang Nam (VNA) - Como parte de la cadena de eventos internacionales del Año Nacional de Turismo 2022, el Festival de Música ASEAN, realizado en la ciudad de Hoi An, cuenta con la participación de 14 grupos artísticos de los países del Sudeste Asiático.

Efectuado del 19 al 24 de diciembre, el Festival de Música 2022 se lleva a cabo con más de 200 artistas, quienes brindan el mensaje “Solidaridad y creatividad - Juntos brillamos”.

El evento es una ocasión para promover la cooperación y el intercambio cultural entre Vietnam y los países de la región. Además, la provincia de Quang Nam puede aprovecharlo para introducir a los amigos nacionales e internacionales una imagen amigable, potencial y segura.

Al intervenir en la noche de inauguración, Tran Van Tan, vicepresidente de la provincia de Quang Nam enfatizó que el Festival de Música ASEAN 2022 constituye una oportunidad para mejorar el entendimiento mutuo entre los países regionales, contribuyendo así a construir una comunidad de paz, cooperación, amistad y desarrollo del Sudeste Asiático.

Quang Nam es una tierra de larga historia con dos patrimonios culturales mundiales, que son el Casco Antiguo de Hoi An y el Santuario de My Son. Cuenta además con 125 kilómetros de costa, la cordillera de Truong Son, la Reserva Mundial de la Biosfera Cu Lao Cham - Hoi An, entre otros./.