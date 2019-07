Quang Binh, Vietnam (VNA) - El vuelo en hidroavión desde la ciudad vietnamita de Dong Hoi, la capital de la provincia de Quang Binh, a Da Nang, operado por la empresa de aviación de Hai Au, fue lanzado oficialmente en un acto realizado en el aeropuerto de Dong Ho informó un portavoz oficial.

Inauguran viajes en hidroavión entre destinos turísticos vietnamitas de Dong Hoi y Da Nang (Fuente: VNA)

Ho Anh Phong, director del Servicio de Turismo de Quang Binh, indicó en el evento, realizado el sábado último que este servicio de turismo aéreo, el primero de ese tipo entre esos dos populares destinos del centro de Vietnam, operará todos los jueves y domingos, con el empleo de aviones Cessna Grand Caravan 208B-EX de 12 asientos, y los boletos tendrán un costo de 300 dólares.El recorrido tardará unos 70 minutos en cada sentido, una significativa reducción en demora del viaje en relación con las seis horas por tren o las siete horas en autobús, informó Anh Phong, quien destacó queademás de ahorrar tiempo esta variante permite a los pasajeros disfrutar de la vista de un paisaje más magnífico a lo largo de la costa central de Vietnam.Será posible apreciar desde las alturas a la hermosa península de Son Tra, así como al Paso de Hai Van, una de las carreteras de laderas más pintorescas que cruzan la codillera de Truong Son, hasta la playa de Lang Co y la laguna de Tam Giang, donde los tres grandes ríos de la región se encuentran antes de desembocar en el mar, describió el funcionario.Da Nang, la tercera ciudad más grande de Vietnam, se encuentra entre los principales destinos del país y recientemente fue incluida por The New York Times en la lista de 52 mejores lugares para visitar en 2019.La urbe ha pasado de ser un lugar conocido como “la puerta de entrada a la ciudad de Hoi An, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, a una atracción con una oferta gastronómica única y nuevos hoteles y complejos, que cubren una franja de playa de ocho kilómetros de largo, según ese diario estadounidense.Por su parte, Dong Hoi es una ciudad tranquila que se encuentra en el corazón de Quang Binh desde la cual los turistas pueden visitar el Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang, bautizado como el "Reino de las Cuevas", el cual fue reconocido dos veces como Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO, en 2003 y 2015.En ese parque nacional se encuentra la gruta de Son Doong, un sistema de cuevas con mil 645 metros de largo, que se extiende a través de una montaña, considerado como uno de los más cautivadores de la tierra por la publicación National Geographic. Fue descubierto por un residente local en 1991, y explorado por primera vez en 2009 por la British Cave Research Association. El acceso al público se abrió en 2013.La empresa de aviación de Hai Au es una subsidiaria del grupo Thien Minh, una de las principales compañías de viajes y alojamiento de Vietnam.La aerolínea es el primer y único proveedor de tours en hidroaviones del país, y ofrece a los pasajeros una vista panorámica de las atracciones turísticas más populares, como la Bahía de Ha Long, Hue y Da Nang. –VNA