Yakarta (VNA)- Indonesia continúa impulsando el uso de vehículos eléctricos (EV) con el sueño de cielos más azules y aire más limpio y con menor contaminación en el país.El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Pandjaitan, se esfuerza por lograr su objetivo como "director" de la "orquesta" del desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en Indonesia.Sin embargo, no negó el hecho de que el transporte de combustibles fósiles no es el único factor que contribuye a la contaminación del aire en Indonesia.Pandjaitan aseguró que las diversas políticas de los ministerios e instituciones estén en armonía, de modo que se pueda hacer realidad el sueño de cambiar los hábitos de las personas y pasar del uso de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos.La cantidad de vehículos eléctricos en Indonesia ha mostrado un crecimiento significativo. En 2022, el número de motocicletas eléctricas en Indonesia ascendió a 17 mil 198 unidades, que aumentó a 62 mil 409 unidades en 2023, según datos el Ministerio de Transporte.Mientras tanto, el número de vehículos eléctricos de cuatro ruedas en 2023 aumentó un 43%, de ocho mil 562 unidades en 2022 a 12 mil 248 unidades en 2023.A pesar de que el gobierno ha emitido varios programas de incentivos, el aumento del número de coches eléctricos no es suficiente para impulsar la industria de los coches eléctricos en Indonesia.Por lo tanto, con este fin, el gobierno ha ideado un nuevo programa de incentivos, a saber, derechos de importación e impuestos sobre las ventas de bienes de lujo. Los incentivos aplican para las importaciones de automóviles eléctricos de las categorías Completamente Armados (CBU) y Completamente Desmontados (CKD)./.