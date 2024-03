Yakarta (VNA)- El Grupo de Trabajo Especial de Indonesia para las Actividades Comerciales Upstream de Petróleo y Gas (SKK Migas) se esforzará por lograr que la producción de petróleo aumente en 2024 para que no sea inferior a 600 mil barriles de petróleo por día (BOPD) en medio de los desafíos de principios de año.En 2023, SKK Migas registró una extracción de petróleo de 605 mil 500 BOPD. Esta cifra es inferior a la de 2022, calculada en 612 mil 300 BOPD, y todavía está por debajo del objetivo del presupuesto estatal para 2023 de 660 mil 000 BOPD.El jefe de SKK Migas, Dwi Soetjipto, dijo que debe enfrentar muchos obstáculos, entre ellos, condiciones climáticas extremas y paradas de seguridad que se produjeron en todo el territorio de Pertamina durante cuatro meses.El director ejecutivo del Instituto Reforminer, Komaidi Notonegoro, dijo que el principal problema de los objetivos de producción de petróleo no alcanzados se debe a que los yacimientos existentes tienen un patrón o tendencia antiguos y están en una condición en continuo declive. Por tanto, señaló la necesidad de encontrar nuevas reservas.Según Komaidi, el principal problema ahora es que el sistema de negocios petrolero en Indonesia utiliza un sistema de contratos, según el cual en la etapa de exploración, cuando no se han encontrado reservas de petróleo y gas, el 100% del riesgo recae en los contratistas.Además, con las condiciones geológicas diferentes a las del pasado, donde las reservas estaban más en tierra, ahora las reservas se encuentran mayormente en las profundidades del mar, por lo que el riesgo de problemas es mayor.Komaidi reconoció que estos asuntos han provocado que las actividades de exploración no sean masivas y las reservas encontradas tampoco sean significativas. La disminución de la producción supera a las nuevas reservas./.