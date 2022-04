Hanoi (VNA)- El Ministerio de Transporte de Vietnam solicitó a las agencias y aerolíneas pertinentes que implementen rápidamente las orientaciones del primer ministro Pham Minh Chinh sobre el aumento de la frecuencia de los vuelos y las rutas aéreas hacia el Delta del Mekong.El viceministro de Transporte Le Anh Tuan firmó un documento al respecto dirigido a la Autoridad Nacional de Aviación Civil, la Corporación de Gestión del Tráfico Aéreo, la Corporación de Aeropuertos y las empresas aéreas.Las agencias y aerolíneas deberán reportar los obstáculos que puedan enfrentar durante la implementación, según el documento.El premier Minh Chinh ordenó el 8 de abril operar más vuelos y rutas aéreas al delta del Mekong en general y al aeropuerto internacional de Can Tho en particular, para satisfacer mejor la demanda de viajes de los residentes locales.Actualmente, la aerolínea de bajo costo Vietjet Air ha anunciado la reanudación de 10 rutas desde y hacia Can Tho, que conectan la urbe de la región suroeste con Nha Trang, Da Lat, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Da Nang y Hanoi, así como otras rutas internacionales que conectan Can Tho con Taipéi (de Taiwán, China), Seúl y Bangkok./.