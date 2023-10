Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Conocida como la perla del mar del noreste de Vietnam, la isla de Co To , en la provincia de Quang Ninh, da la bienvenida a los turistas en un emocionante viaje por la hermosa naturaleza y los poéticos paisajes, según el periódico electrónico Nhan Dan.La musa del marLa isla de Co To posee recursos turísticos vírgenes entre los que sobresalen playas naturales hermosas y románticas. La naturaleza la ha dotado de un ecosistema marino con varias especies raras y preciosos arrecifes coralinos, junto a abundantes mariscos.Además, la isla cuenta con bosques primitivos habitados por animales y aves salvajes, lo que ofrece un potencial para el desarrollo de turismo de descubrimiento.La isla de Co To explota de manera efectiva los paisajes y el medio ambiente en función de las atracciones turísticas locales. Entre ellos cabe mencionar el monumento nacional de la estatua del Presidente Ho Chi Minh, las playas de Hong Van y Van Chay, los bosques primitivos, el puerto militar de Bac Van, el faro y la playa rocosa de Mong Rong.El distrito construye rutas turísticas conectadas con las islas de Thanh Lan, el islote de Co To y otros. También ofrece a los turistas tours a las playas, instalaciones de producción de perlas, campamento, buceo y pesca.No tan concurrida como la isla grande, la isla de Co To cuenta con playas y paisajes deshabitados. Durante el viaje en barco a la isla, los turistas pueden contemplar arrecifes de coral y un ecosistema marino diverso bajo las cristalinas aguas azules.Por otro lado, la isla de Thanh Lan es conocida por sus numerosas playas de acampada, como Hai Quan y Ba Chau. Los excursionistas tienen la oportunidad de relacionarse con los soldados allí destinados y participar en la pesca con los lugareños.Servicios de lanchas rápidas y vuelos en hidroavión recientemente inaugurados en el puerto de Tuan Chau facilitan la trasportación a los alojamientos.Ciudad ecológica marina del futuroCo To ha implementado desde 2014 planificaciones importantes, principalmente la relativa al desarrollo de un turismo sostenible. A fin de responder al rápido avance del distrito isleño, la provincia de Quang Ninh aprobó un plan general de construcción hasta 2040, con visión al 2050.El plan consiste en convertir Co To en una zona de ecoturismo marino de alta calidad con funciones integradas de entretenimiento, productos turísticos y servicios de alojamiento de alta calidad. La isla también estará conectada con el complejo turístico Cat Ba-Ha Long-Ha Long-Van Don-Co To-Mong Cai a través de la autopista Ha Long-Mong Cai.En Co To se han construido nuevos espacios para los servicios turísticos, tales como campos de golf, zonas turísticas flotantes, áreas de fondeo de yates y sitios coralinos.Al mismo tiempo, se ha coordinado con los distritos de Tuan Chau y Van Don para desarrollar servicios nocturnos en las zonas económicas del norte de la isla.Se espera que Co To reciba unos 600 mil visitantes y tenga tres mil 400 mil habitaciones en 2030, y que en 2040 esas cifras sean de unos 1,5 millones y nueve mil 400, respectivamente.El distrito isleño también toma la iniciativa en sostener conferencias de estimulación turística en Hanói y otras provincias, junto a la Semana de Cultura, Deporte y Turismo de Co To, con diversos contenidos y nuevos productos.Se espera que estas actividades contribuyan significativamente a la promoción del turismo local, con el objetivo de transformar Co To en un distrito insular con una economía en rápido y sostenible desarrollo y una ecociudad marina inteligente con modernas infraestructuras, un destino paradisíaco en el noroeste del país./.