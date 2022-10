El distrito insular de Co To, de la provincia norvietnamita de Quang Ninh (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Con prístinas playas de arena blanca y aguas cristalinas, montañas cubiertas de bosques, diversidad en ecosistema y mariscos frescos, e distrito insular de Co To, de la provincia norvietnamita de Quang Ninh, se considera un destino perfecto para los viajeros.

Numerosas playas hermosas sobresalen en el distrito insular vietnamita como Hong Van, Van Chay, Bac Van, Tinh Yeu, Vom Si y Vung Ong Vien, entre otras, pues hechizan a los vacacionistas con arena blanca y fina, serpenteando entre hileras de verdes casuarinas.



Largas áreas de arrecifes de coral distinguen a Co To, que también alberga un rico ecosistema de flora y fauna característico de un país tropical, además de muchas especies raras y valiosas de animales acuáticos.



Por sobradas razones, en los últimos años, el sitio se ha convertido en uno de los destinos interesantes para turistas nacionales e internacionales.



Entre numerosos atractivos, los excursionistas en Co To pueden experimentar productos del turismo comunitario asociados con la visita e investigación de ecosistemas naturales, además de los recorridos por sitios históricos y tradicionales pueblos pesqueros.



Los turistas se sienten seducidos no solo por las hermosas playas del distrito insular, sino también por atracciones imperdibles, como la playa rocosa Cau My-Mong Rong con magníficas rocas sedimentarias que datan de hace millones de años, así como los acantilados elevados frente a las olas del mar.



Junto a las playas, se extienden bosques de piñas silvestres y flores de diferentes tipos, lo cual crea un ambiente pacífico y, a la vez, un lugar perfecto para los jóvenes ansiosos por tomar fotos.



Si desean disfrutar de una vista panorámica de ese lugar, los visitantes pueden subir a la altura de 102 metros sobre el faro de Co To, construido en el siglo XIX y considerado uno de los 30 "ojos marinos nocturnos" que operan en el territorio del mar vietnamita.



Gracias al potencial turístico y la ventaja de un puerto de navegación interior, Co To espera albergar pronto los servicios de vuelos en hidroavión, que serán operados por la empresa Hai Au.



Autoridades del sector turístico estiman que la apertura de rutas de hidroaviones contribuirá a diversificar los productos del rubro, ayudando a los viajeros a ahorrar tiempo al llegar a Co To y, a la vez, satisfacer las necesidades del segmento de altos ingresos, especialmente los visitantes internacionales.



Según el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Comité Popular del distrito insular de Co To, Nguyen Viet Dung, la localidad está lista para coordinar y apoyar a la compañía Hai Au, para abrir los vuelos del hidroavión a Co To, en contribución al desarrollo de la industria sin humo local.



A partir de lo programado, los viajes aéreos conectarán la isla de Tuan Chau, donde se ubica la famosa Bahía de Ha Long, con Co To, llevando a los turistas en un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros por diferentes lugares pintorescos de la Bahía de Ha Long, Bai Tu Long, isla de Ngoc Vung, Ban Sen, Quan Lan y Minh Chau.



Desde una altitud de 300 a 600 metros en un avión, los excursionistas pueden contemplar el hermoso panorama de las montañas de Quang Ninh con miles de islas de piedra caliza grandes y pequeñas, hermosas bahías y llegar a la isla de Co To en menos de 20 minutos./.