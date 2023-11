Kenny G llega a Hanoi (Fuente: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) - El artista Kenny G donará un saxofón que aprecia para subastarlo, con el fin de recaudar fondos para personas desfavorecidas, especialmente niños, en su próxima gira por Vietnam. Kenny G , reconocido a nivel mundial por su distintivo cabello rizado y emotivo saxofón, llegó la víspera a Hanoi para actuar en la capital vietnamita el 14 de noviembre. Se trata de su segunda gira por Vietnam después de la primera en 2015.La actuación del artista de 63 años marcará la inauguración de "Good Morning Vietnam", un proyecto musical internacional dedicado a la comunidad, iniciado por el periódico Nhan Dan (Pueblo) y IBGroup.Se espera que el proyecto se convierta en un evento anual que no sólo traiga la mejor música del mundo a Vietnam sino que también utilice todos los ingresos para actividades caritativas.El ganador de los premios Grammy y la banda que lo acompaña interpretarán composiciones famosas a lo largo de su carrera, como "Going Home", "Havana", "Romeo & Juliet" y "My Heart Will Go On". En esta ocasión, según anunció, tocará una canción popular vietnamita.Kenny G es un compositor, productor y leyenda del saxofón estadounidense con cientos de piezas musicales instrumentales. Ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y se convirtió en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos./.