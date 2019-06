El vicecanciller vietnamita Le Hoai Trung (Fuente: VNA)

Nueva York (VNA) - El apoyo de 192 de los 193 estados miembros de la ONU para que Vietnam se convierta en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2020-2021, muestra la posición especial del país en el corazón de la comunidad internacional, dijo el canciller Le Hoai Trung.El diplomático hizo ese comentario en una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam después de que se anunciara los resultados de la votación, celebrada la víspera en Nueva York, Estados Unidos.Hoai Trung señaló que durante el proceso de preparación, Vietnam preveía ganar un gran número de votos, pero pocas personas habían pensado en un resultado tan alto.Esto demostró el alto aprecio de la comunidad internacional a la política exterior de independencia, autodeterminación, paz y desarrollo de Vietnam, así como su posición en el ámbito internacional, junto con sus logros de reforma, destacó.El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de la ONU que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad mundiales según la Carta de esa mayor organización del planeta, subrayó.Añadió que también es el único organismo de la ONU con el poder de tomar decisiones sobre paz y seguridad que los miembros están obligados a seguir, y esas decisiones afectan directamente a los Estados.Vietnam fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2008-2009, sin embargo, el contexto del mundo es más complicado ahora, dijo el funcionario señalando la situación de Medio Oriente, las diferencias entre las potencias y la región de Asia y Pacífico, donde existen muchos riesgos y desafíos para la paz y la seguridad, los cuales son mayores que hace 10 años cuando Hanoi desempeñó ese cargo por primera vez.El viceministro también señaló las ventajas del país, al explicar que la paz y el desarrollo siguen siendo la tendencia en el mundo y Vietnam ha adquirido más experiencia.En particular, la política exterior de paz, cooperación, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores del país indochino, así como sus principales puntos de vista en la comunidad internacional y en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, han sido apoyados por otros países, agregó Hoai Trung.-VNA