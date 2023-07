Isla de Co To, en la provincia de Quang Ninh (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La empresa de aviación de Hai Au lanzó un nuevo servicio de hidroaviones que une Tuan Chau, en la ciudad de Ha Long, con la isla de Co To , en la provincia costera norvietnamita de Quang Ninh.Según la compañía, el vuelo dura aproximadamente 35 minutos, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje con respecto a un barco de alta velocidad, el cual demora alrededor de dos horas.El precio del boleto es de 2,4 millones de VND (aproximadamente 100 dólares) por persona. Cada vuelo tiene capacidad para un mínimo de seis pasajeros y un máximo de ocho. El servicio no acepta niños menores de 12 años, personas mayores de 65 años y quienes requieran asistencia en el viaje.Durante el vuelo a la prístina isla de Co To, los pasajeros pueden disfrutar de hermosos paisajes como Ban Sen, Ngoc Vung, Quan Lan, Minh Chau y bahía de Bai Tu Long.En 2014, la compañía lanzó un servicio de hidroaviones en Tuan Chau , con de uno a tres vuelos de ida y vuelta entre Hanoi y Ha Long, y de cinco a 10 vuelos turísticos sobre la Bahía de Ha Long, cada día./.