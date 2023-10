Saxofonista Kenny G (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) El renombrado saxofonista Kenny G actuará el 14 de noviembre en Hanoi, marcando la inauguración de "Good Morning Vietnam" (Buenos días, Vietnam) - un proyecto musical internacional dedicado a la comunidad de Vietnam.Tal información fue dada a conocer en una rueda de prensa efectuada la víspera en Hanoi.El proyecto, iniciado por el períodico Nhan Dan (Pueblo) y el Grupo IB Vietnam, se espera sea un evento anual que no sólo traiga la mejor música del mundo a este país indochino sino que también utilice todos los ingresos para actividades caritativas dirigidas por el periódico.El programa de apertura " Kenny G live in Vietnam" tendrá una duración de más de dos horas en el Centro Nacional de Convenciones del distrito de Nam Tu Liem. El ganador del Grammy y su banda interpretarán todas las composiciones famosas de su carrera, como "Going Home", "La Habana", "Romeo & Juliet" y "My Heart Will Go On".El saxofonista Kenny G, al recibir la invitación del organizador, expresó sus emociones sobre el significado humanístico del espectáculo, ya que será la primera vez que actúa para un programa tan grande orientado a la comunidad.Al intervernir en la conferencia de prensa, el editor en jefe de Nhan Dan, Le Quoc Minh, destacó que, en los últimos años, el periódico ha organizado numerosos programas artísticos y caritativos importantes destinados a favor de los inválidos de guerra, las familias de los mártires, los estudiantes desfavorecidos y los profesores en zonas remotas.El periódico Nhan Dan aspira a invitar a los artistas de renombre internacional a participar en las actividades para la comunidad, al mismo tiempo que promueve la imagen del país y la gente de Vietnam.Kenny G es un compositor, productor y leyenda del saxofón estadounidense con cientos de piezas musicales instrumentales.Durante su carrera extendida por casi tres décadas con 23 álbumes, Kenny G ganó incontables premios, entre ellos, un Grammy en 1994 en la categoría para la obra instrumental más destacada. Su nombre está escrito en el libro Guinness por su capacidad de mantener una nota a lo largo de 45 minutos 47 segundos.También es calificado por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos en el puesto 25 entre los artistas con álbumes más vendidos en todos los tiempos (75 millones de copias).Para el público vietnamita, sobre todo los que vivieron en los años 80 y 90 del siglo pasado, la música de Kenny G se filtra en su mente como una indispensable “comida para el alma”./.