Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Muchas localidades de las regiones del Sudeste y del Delta del Mekong han aprovechado plenamente sus fortalezas únicas y se han centrado en movilizar recursos para el desarrollo turístico, especialmente invirtiendo en áreas y destinos clave.Ciudad Ho Chi Minh ha realizado esfuerzos para atraer inversiones para el desarrollo turístico, especialmente en destinos clave, además de elaborar políticas para fomentar la inversión en la industria "sin humo", dijo el vicepresidente del Comité Popular municipal, Duong Anh Duc.Según el funcionario, las autoridades municipales se han concentrado en invertir en el desarrollo de infraestructura vial, fluvial y ferroviaria para fortalecer la conexión entre las áreas turísticas locales y las localidades adyacentes.Se ha prestado atención al desarrollo de áreas de turismo ecológico y comunitario en los distritos de Cu Chi y Can Gio, dijo y añadió que se ha implementado un proyecto para desarrollar el área de turismo nacional de Can Gio.Según la Secretaría de Turismo municipal, Ciudad Ho Chi Minh ha invertido y desarrollado más de 70 puertos y terminales para atender a pasajeros y turistas En 2023 y el primer trimestre de 2024, la ciudad ha desarrollado más de 60 programas turísticos con más de 20 nuevos productos, cubriendo sus puntos fuertes en turismo, contribuyendo a hacer realidad la hoja de ruta de desarrollo turístico del centro económico del sur para convertirse en un destino líder, dinámico y atractivo en Asia.

Las visitantes se unen al recorrido por la vía fluvial en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Creando condiciones favorables y acompañando a los inversores que operan en los sectores de turismo y servicios, así como desarrollando numerosos destinos turísticos y de aventura únicos, la provincia de Kien Giang en el delta del Mekong ha atraído hasta ahora más de 300 proyectos de inversión en este campo, con una inversión total capital de casi 15,5 mil millones de dólares.La construcción del complejo de entretenimiento, resort y turismo marino Hon Thom por un valor de 1,9 mil millones de dólares, invertidos por Sun Group comenzó oficialmente a finales de marzo.Con sus diversos productos turísticos culturales, espirituales y ecológicos, la provincia de An Giang, en el delta del Mekong, ha emitido un plan para implementar su programa de acción sobre el desarrollo de infraestructura turística en 2024.Identificar la infraestructura de transporte es una base crucial para el desarrollo de sectores económicos, incluido el turismo. An Giang está acelerando la implementación de proyectos de infraestructura de transporte interregional, incluido el llamado a invertir en los puentes de Nang Gu, Thuan Giang y An Hoa y la primera fase de Autopista Chau Doc - Can Tho - Soc Trang.La localidad también se ha concentrado en popularizar su potencial, sus fortalezas y sus oportunidades de inversión. También ha acelerado la reforma administrativa y desarrollado soluciones para abordar las dificultades que enfrentan las empresas y los inversores, atrayendo así a más inversores.De acuerdo con el vicepresidente del Comité Popular provincial de An Giang, Le Van Phuoc, la localidad aspira a lograr un gran avance en el desarrollo turístico y diversificar los productos turísticos, con el objetivo de convertirse en uno de los centros clave en el delta del Mekong, una de las principales regiones vacacionales del país./.