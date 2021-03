El distrito Sa Pa, en la provincia norvietnamita de Lao Cai (Fuente: Vietnam +)

Hanoi (VNA)- El canal televisivo estadounidense CNN seleccionó los 10 destinos favoritos en Vietnam para los amantes de la exploración, según fuentes oficiales.



Entre los sitios turísticos se incluyen el río Thu Bon (que fluye a través de la ciudad de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam); la cueva de Son Doong (provincia de Quang Binh), Sa Pa (localidad de Lao Cai), Can Tho, Nha Trang (en Khanh Hoa), Phu Quoc (Kien Giang), Hoi An (Quang Nam), la meseta rocosa de Dong Van (Ha Giang), la Iglesia Cao Dai (Tay Ninh), y la reserva natural de Son Tra (ciudad de Da Nang).



Según CNN, se trata de lugares con hermosos paisajes naturales, ricos en tradición y cultura, que pueden brindar a los visitantes grandes experiencias y descubrimientos.

Dentro de la cueva de Son Doong, provincia vietnamita de Quang Binh (Fuente: VNA)



En ellos muchas agencias de viajes vietnamitas se encargan de ofrecer promociones con muchas ventajas y ofertas atractivas para los visitantes, en pos de para restaurar rápidamente el mercado turístico./. Actualmente, estos también son puntos turísticos seguros, gracias a la implementación de las medidas de prevención y control de la pandemia de COVID-19.

