En Hoi An (Fuente:Vietnamplus)

Hanoi (VNA)- El sector turístico de Vietnam entró oficialmente en la etapa de recuperación después de una larga pausa a causa de la pandemia del COVID-19. Reconociendo un aumento en la demanda de búsqueda de destino, la plataforma de servicios turísticos en línea Booking.com anunció los 10 destinos turísticos más hospitalarios en Vietnam en 2022.

1.Hoi An

La urbe antigua de Hoi An, en la central provincia de Quang Nam, encabeza la lista y también clasifica en un ranking mundial de misma categoría recopilado por Booking.com.

Ubicada a orillas del río Thu Bon, la tranquila Hoi An deja impronta en los turistas con su conjunto arquitectónico peculiar, que se caracteriza por casas amarillas de ladrillo y un colosal tesoro de tradiciones y patrimonios.

2 Phong Nha

Con una curiosa belleza natural y gente amable, Phong Nha, en la central provincia de Quang Binh, es totalmente digno de ser considerado el segundo destino más acogedor de Vietnam.

En Phong Nha (Fuetne:VNA)

La armonía de su sistema de cuevas sublimes y espectaculares, estalactitas de piedra caliza relucientes de colores y bosques primitivos frondosos convierten a Phong Nha en una alucinante acuarela.

3 Ninh Binh

La provincia norteña de Ninh Binh ofrece a los huéspedes la oportunidad de conocer la vida rural rústica acompañados por simpáticos anfitriones, además de imponentes cordilleras de piedra caliza, campos de arroz de verdor intenso y una multitud de reliquias históricas.

4 Hue

Hue, antigua capital localizada en la región central de Vietnam, siempre ha sido una atracción turística por su encanto romántico. Poseedora de una riqueza patrimonial, la ciudad cabecera de la provincia de Thua Thien-Hue guarda las quintaesencias culturales y tradiciones originales, con las que captura el corazón de cualquier amante de la historia.

5 Mui Ne

En Mui Ne puede perder la noción del tiempo debido al sinfín de actividades recreativas y experiencias de deporte extremo en playas prístinas y dunas de arena, sin mencionar los resorts de lujo. Tales condiciones, perfectas para el sandboarding, windsurf, kitesurf o remo en kayak, ofrecen a los amantes de la aventura opciones de vivir al máximo cada día.

6 Tuy Hoa

El clima templado todo el año en la ciudad Tuy Hoa, en la provincia de Phu Yen, hace que valga la pena visitarla en cualquier momento. No solo privilegiada por la Madre Naturaleza, la localidad alberga un abanico de vestigios donde se conservan singularidades de la cultura de Sa Huỳnh-una de las cunas de la civilización del Vietnam antiguo-, la cultura de Champa o el periodo de inmigración de los vietnamitas y chinos a ese territorio.

7. Mai Chau

Para quienes buscan un destino tranquilo, en pleno contacto con la naturaleza y culturalmente vinculado, donde puede desconectarse del ajetreo urbano, uno de los destinos ideales es Mai Chau, en la norteña provincia de Hoa Binh.

A solo tres horas en coche desde Hanói, la capital nacional, el distrito montañoso invita a probar inolvidables experiencias como montar en bici por infinitos arrozales, visitar aldeas de etnias minoritarias y conocer los bailes y la música tradicionales allí.

8 Dong Hoi

Gracias al descubrimiento de Son Doong, la caverna más grande del mundo, Dong Hoi, cabecera de la central provincial de Quang Binh, deja de ser un topónimo poco conocido. La ciudad costera emerge como una parada ideal para recargarse de energía tras horas de exploración en Son Doong.

9 Sa Pa

Hogar de paisajes naturales lindos en cada rincón, el pueblo de Sa Pa en la norteña provincia de Lao Cai, también bautizado la ‘Puerta al paraíso’, es uno de los destinos singulares para "dejar llevarse entre el cielo y las nubes".

Sa Pa seduce a miles de excursionistas con una fantástica vista desde la cima de Fansipan, aldeas pintorescas habitadas por grupos étnicos minoritarios y espectaculares campos de arroz en terraza.

10 Con Dao

Con Dao, en la sureña provincia de Ba Ria-Vung Tau, es ideal para quienes desean explorar una de las islas más atractivas y misteriosas del país sudesteasiático.

Alabado por numerosas revistas internacionales, ese paraíso de turismo debe su fama a paisajes vírgenes, mar cristalino y arrecifes de coral. Más que todo, está impregnado de un ambiente pacífico e improntas culturales e históricas./.