La isla de Ly Son (Fuente: VNA)

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- La hermosa isla de Ly Son, en la provincia vietnamita de Quang Ngai, no solo es famosa en el país y el extranjero porque es la tierra natal de los soldados marineros de la flotilla de Hoang Sa, quienes salieron al Mar del Este para defender la soberanía de los archipiélagos de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) hace cuatro siglos, sino también por ser un geoparque con valores paisajísticos y rica biodiversidad, formado por 10 volcanes prehistóricos, como las “Maldivas en el Mar del Este”.La isla Ly Son tiene un área de solo unos 10 kilómetros cuadrados, pero cada pedazo del territorio está impregnado de la huella cultural de los ancestros. Según las genealogías de la corte imperial, preservadas por las familias Vo, Pham, Ly y otras, la flotilla de Hoang Sa es el nombre de los soldados marineros liderados por los Señores Nguyen, de Dang Trong (porción sureña de Vietnam), que salieron a principios del siglo XVII para explotar productos marinos, medir las rutas marítimas, proteger y plantar los hitos de soberanía en los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa.Según numerosas fuentes oficiales, la flotilla de Hoang Sa fue fundada unos años anteriores a Tan Mui (1631), bajo el Señor Nguyen Phuc Nguyen (reinó entre 1613 y 1635).Desde 1631 hasta principios del siglo XIX, la milicia de la isla de Ly Son obedecía al Gobierno imperial, y cada mes de marzo salía al Mar del Este, a los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa para cumplir con sus deberes.De acuerdo con Vo Hien Dat, descendiente del jefe del Ejército Naval de la flotilla de Hoang Sa, Pham Quang Cam en el pasado, los predecesores respondían a la corte imperial, y plantaban hitos y protegían el archipiélago de Hoang Sa. Muchos partían y no regresaban.Para conmemorar a los caídos, alrededor del segundo mes lunar, las familias de Ly Son celebran una ceremonia: Le Khao Le The Linh Hoang Sa (Homenaje a los milicianos de Hoang Sa), para conmemorar a los soldados.Como es costumbre cada año, el día de la celebración los nativos de la isla de Ly Son, no importa donde vivan o trabajen, regresan a su tierra natal para asistir a la ceremonia y expresar su gratitud a los antepasados, que se sacrificaron para proteger la soberanía del mar sagrado del país.Actualmente hay unos 100 vestigios en la isla y la mayoría de ellos están asociados con la flotilla marina, como el templo sagrado, el área de las tumbas de los soldados de Hoang Sa, las casas comunales de las aldeas de An Vinh y An Hai, y las cámaras de veneración dedicadas a Pham Quang Anh y Vo Van Khiet, quienes fueron capitanes de la flotilla.Según la doctora Pham Thi Ninh, de la Asociación de Arqueología de Vietnam, los estudios demuestran que la geología, la topografía y la geomorfología de la isla de Ly Son se formaron después de erupciones de basalto hace unos diez mil años. La tectónica geológica ha creado singulares maravillas naturales, raras en el mundo.Las erupciones volcánicas y actividades relacionadas han dado lugar a interesantes paisajes naturales, importantes puntos geológicos con gran significación para la ciencia y valor turístico, tales como acantilados típicos de la cueva de Cau, la puerta de To Vo, la boca de Gieng Tien y la de Thoi Loi.El proceso tectónico también formó una capa de suelo basáltico fértil en la superficie sureña de la ínsula, adecuada para muchos cultivos, incluso el ajo, que es una especialidad famosa del lugar. Además, este proceso y la creación de arrecifes han constituido condiciones favorables para que vivan las especies acuáticas.El doctor Tran Tan Van, director del Instituto de Ciencias Geológicas y Minerales, señaló que el mar de Ly Son-Binh Chau es un “gran parque volcánico”, un raro patrimonio geológico en el mundo, que cumple con las condiciones de geoparque global en el futuro.Por ello, desde 2015, la provincia central vietnamita de Quang Ngai ha establecido el Geoparque Ly Son-Sa Huynh, que incluye la isla de Ly Son y la zona costera de Binh Chau, Binh Hai y Binh Son, para preservar interesantes valores geológicos, geomorfológicos, cultura única y fascinante biodiversidad./.