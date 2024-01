Mejoran conciencia de pescadores vietnamitas sobre la IUU

Gracias a la divulgación eficiente sobre las consecuencias de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) a los pescadores locales, en 2023, así como en muchos años anteriores, la provincia de Tien Giang, en el delta del Mekong, no registró ningún caso de violación.