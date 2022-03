Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Si los resultados son negativos, se les permitirá participar en actividades turísticas; si no, cumplirán las medidas de aislamiento y tratamiento médico de acuerdo con las normas vigentes.Las personas que ingresen por rutas de transporte ferroviario, por carretera y marítima, si tienen resultados negativos en la prueba rápida en la puerta fronteriza antes de ingresar, no están obligados a realizar la cuarentena.Esta medida tiene como objetivo garantizar la igualdad entre excursionistas internacionales y nacionales, crear condiciones favorables para atraer visitantes extranjeros a la nación, a la par de garantizar las condiciones de seguridad para la prevención y el control de la pandemia.Antes de ingresar a Vietnam, los viajeros deben cumplir con requisitos como tener dos dosis de la vacuna contra la enfermedad, de ellas la última inyectada durante al menos 14 días y no más de seis meses al momento de la entrada, así como obtener resultados negativos de la prueba para el coronavirus por el método RT-PCR/RT-LAMP dentro de las 72 horas antes de viajar./.