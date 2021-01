Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam adoptó una resolución sobre el cambio del método de inversión de algunos proyectos componentes en la construcción del tramo este de la autopista Norte-Sur en el período 2017-2020, que no logró encontrar inversores a través de licitaciones.Según el ministro de Transporte, Nguyen Van The, el proyecto de Autopista Norte-Sur consta de 11 subproyectos, incluidos seis que utilizan capital de inversión pública y cinco que reciben la financiación a través de una asociación público-privada (PPP), con una inversión total aprobada de aproximadamente tres mil 370 millones de dólares.De los cinco proyectos de PPP, los planes de construir los tramos de las carreteras nacionales 45-Nghi Son y Nghi Son-Dien Chau no pudieron elegir a los inversores, por lo que el cambio a la inversión pública ayudará a acelerar el proceso de implementación de toda la obra, precisó.El vicepresidente del Parlamento vietnamita, Phung Quoc Hien, dijo que la modificación no aumentará el presupuesto estatal total aprobado por el órgano legislativo, ni cambiará la escala de inversión.Como parte de la sesión de la 52 a reunión efectuada la víspera, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional también discutió sobre el desempeño de la Auditoría Estatal en el período 2016-2021 y la aplicación de la cláusula 22, del artículo cuatro de la Ley de Inversión Pública. /.