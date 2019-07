Quang Nam, Vietnam, (VNA)- Al llegar a la ciudad antigua de Hoi An, en esta provincia centrovietnamita, los turistas no deben olvidar disfrutar “Mot”, una infusión maravillosa en los días calurosos del verano.

"Mot Hoi An", una infusión en el casco antiguo de Hoi An (Fuente: VNA)

Ubicado en un pequeño callejón en el centro de la ciudad, “Mot Hoi An” es uno de los establecimientos callejeros favoritos de los excursionistas en su viaje a este destino.



“Mot” es el nombre de una infusión elaborada hábilmente con ingredientes naturales como limón, canela y hierba, y mezclada con té de loto.



Esta bebida es muy refrescante para saciar la sed y buena para la salud.



El propietario de “Mot Hoi An” compartió que la elaboración de esta bebida, obtenida a partir de frutos y hierbas aromáticas, se basa en una receta tradicional de su familia.



Se trata de una mezcla del sabor dulce y fresco y el aroma de las hierbas que se decora con unos pétalos de loto y hojas de té.



A numerosos turistas extranjeros les encanta esta bebida.



Gracias a su sabor y aroma especial, esta infusión se incluye a la lista de las especialidades que deben probar al visitar a Hoi An.



Junto con My Quang (fideos Quang), un alimento cotidiano de la población en la antigua región de Quang (actual ciudad de Da Nang y la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam), "Mot" se ha convertido en una especialidad de Hoi An y ha contribuido a enriquecer la gastronomía de esta ciudad antigua. – VNA/ Nhan Dan