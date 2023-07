Ninh Thuan, Vietnam (VNA)- Los viñedos cargados de fruta madura, los campos de aloe vera y espárragos frescos que cubren las áreas secas y arenosas han creado una imagen agrícola llena de vitalidad en la provincia de Ninh Thuan, conocida como el “desierto” de Vietnam. Estos famosos productos agrícolas no solo ayudan a Ninh Thuan a reverdecer las tierras secas y quemadas por el sol, sino que también juegan un papel cada vez más importante en el desarrollo económico de la localidad.Reverdecer el “desierto” con cultivos agrícolas específicosUbicada en la costa sur central, Ninh Thuan ha sido apodada como el desierto de Vietnam debido a su poca precipitación anual, lo que provoca sequía y calor durante todo el año. La superficie de tierra abandonada allí es de 41 021 hectáreas, lo que representa el 12,21 % de la superficie natural de la provincia.A pesar de las dificultades, los lugareños han convertido las desventajas climáticas en ventajas mediante el cultivo de la vid, tolerante a la sequía y al calor.Las vides se introdujeron en Vietnam en 1960 y se cultivan en el Instituto de Investigación del Algodón y Desarrollo Agrícola Nha Ho (distrito de Ninh Son, provincia de Ninh Thuan), con variedades originarias de las zonas tropicales y templadas de Tailandia, Corea y Estados Unidos. La provincia actualmente cuenta con unas 1 114 hectáreas de uvas de todo tipo, de las cuales dos variedades principales de uvas rojas y NH01-48 representan cerca del 80 % de la superficie. En promedio, la provincia suministra anualmente al mercado unas 26 583 toneladas de uvas, lo cual significa el 80 % de la producción.Al hablar de estas labores, es imposible no mencionar al agricultor Nguyen Van Moi, propietario del viñedo Ba Moi en la comuna de Phuoc Thuan, distrito de Ninh Phuoc. El terreno, de unas dos hectáreas, se ha convertido en un destino imperdible para los turistas de todo el país.Thai An, en el distrito de Ninh Hai, es conocido como el pueblo turístico más famoso del país con 200 hectáreas de viñedos verdes y rojos extendidas a lo largo de la ruta 702, el camino turístico costero más hermoso de Vietnam, que atraviesa el Parque Nacional Nui Chua hasta la bahía de Vinh Hy.Además de la vid, los espárragos, la sábila (aloe vera) y los manzanos son asimismo cultivos clave de la provincia de Ninh Thuan gracias a sus características de crecimiento natural adecuadas para esta tierra.El espárrago se define actualmente como un cultivo que ayuda a “eliminar el hambre y reducir la pobreza” en la localidad por su alto rendimiento y calidad, y su vida de cosecha de hasta cinco años. La provincia tiene más de 200 hectáreas de espárragos verdes cultivados principalmente en los distritos de Ninh Phuoc, Ninh Hai, Thuan Bac, Ninh Son y Phan Rang-Thap Cham, alcanzando una producción de 5 692 toneladas/año.La sábila también es fácil de cultivar y de cuidar. El tiempo desde la siembra hasta la cosecha es relativamente corto, muy adecuado para las condiciones agrícolas de localidades como Binh Thuan. Toda la provincia tiene unas 423 hectáreas de la planta, fundamentalmente en los distritos de Van Hai (Phan Rang-Thap Cham), Ninh Phuoc, Ninh Son y Thuan Bac, lo que proporciona al mercado 61 856 toneladas/año. El aloe vera ha sido reconocido como uno de los 12 productos agrícolas principales de Ninh Thuan.