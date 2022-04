La inauguración de la calle turística de An Thuong, en la ciudad centrovietnamita de Da Nang, se llevará a cabo a las 18:30 (hora local) del 28 de abril, en conexión con las actividades nocturnas en la playa de My An y el Programa de Danza Callejera, para dar la bienvenida al Año Nacional de Turismo 2022.