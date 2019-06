El casco antiguo de Hoi An (Fuente: vtv.vn)

Hoi An, Vietnam (VNA)- Los 30 nuevos coches eléctricos circularán dentro del casco antiguo de Hoi An, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam de las 6 a las 22 horas (verano) y de las 7 a las 21 (invierno).El Comité Popular provincial dio luz verde a un programa piloto de traslado de turistas en coche eléctrico, acorde con el Plan de utilización de vehículos de cuatro ruedas que funcionan con energía eléctrica en el interior de Hoi An.Del total de 120 coches incluidos en el proyecto, entrarán en funcionamiento al principio 30, cada uno de los cuales puede alcanzar la mayor velocidad de 30 kilómetros por hora y transportar a 15 pasajeros al máximo (incluido el conductor). El trayecto del vehículo atraviesa 13 calles dentro de ese centro turístico.Hoi An constituye una de 10 ciudades en Vietnam con permiso del Gobierno para acoger tal programa. Anteriormente, había ofrecido un sistema de coches eléctricos a destinos en su contorno, tales como las playas de An Bang y Cua Dai, la aldea de hortalizas de Tra Que o la aldea de cerámica de Thanh Ha.La actividad se supone reducir la afluencia de autobuses de 29 plazas al centro de la ciudad y las aldeas de oficios tradicionales, y de esa manera aliviar la congestión del tráfico. –VNA/Nhan Dan