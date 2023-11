Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV legislatura proseguirá su sexto periodo de sesiones con debates sobre el trabajo de elaboración de leyes y supervisión, durante la cuarta semana laboral del 20 al 24 de noviembre.Los diputados dedicarán el día 21 de noviembre para el análisis de los informes del Presidente del Tribunal Popular Supremo y del Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema, así como de las labores de prevención y lucha contra el delito, ejecución de leyes y combate contra la corrupción en 2023.También discutirán los resultados de la supervisión de la solución de las peticiones de los votantes enviadas al quinto periodo de sesiones de la AN de la XV legislatura, además de los asuntos vinculados con la atención pública, el manejo de quejas y denuncias de los ciudadanos en el año.En cuanto al trabajo legislativo, el Parlamento examinará algunos proyectos de leyes y resoluciones, incluida la Ley de Organización de Tribunales Populares (enmendada), Ley de Seguro Social (enmendada), Ley de Instituciones de Crédito (enmendada), Ley de Transporte Vial, Ley de Orden y Seguridad Vial, y la Resolución sobre la aplicación del impuesto adicional a la renta para evitar la erosión de la base imponible mundial.Se espera que la próxima semana la AN vote la Ley de Telecomunicación (enmendada) y la Ley de Gestión y Protección de Obras de Defensa Nacional y Zonas Militares./.