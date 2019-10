Un diputado interviene en la octava jornada de trabajo del VIII período de sesiones del Parlamento (Fuente: VNA)

Hanoi, 30 oct (VNA)- La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam concluyó hoy su octava jornada de trabajo del VIII período de sesiones tras debate sobre resultados de la implementación del plan socioeconómico y presupuestario en 2019 y orientaciones para 2020.Los diputados destacaron los logros en distintos sectores y el cumplimiento de las metas generales trazadas por la AN y notificaron que 2019 constituye el segundo año consecutivo en que el país cumple y sobrecumple los 12 criterios planeados.Con el fin de garantizar el carácter sostenible del progreso nacional, propusieron diferentes soluciones referentes al perfeccionamiento del sistema legal, desembolso del capital público, respaldo a la comunidad empresarial, desarrollo del sector privado y apoyo a las etnias minoritarias.Por otro lado, indagaron también otros asuntos como contaminación del entorno, seguridad de tránsito, protección infantil, gestión de la divulgación de publicaciones turísticas y obras cinematográficas, así como informaciones en las redes sociales, entre otros.Por otra parte, abogaron por adoptar planes a fin de encarar la prevista recesión global en el futuro, para mantener un ritmo de crecimiento de 6,8 por ciento en 2020.Figuran entre otros temas sometidos al debate la formación del contingente de funcionarios calificados, estimulación para la contribución de los talentos al sector público, cambio de la estructura económica, mejoramiento del entorno de negocios y lucha contra la competencia desleal.El mismo día, el ministro de Transporte, Nguyen Van The , y el titular de Justicia, Le Th an h Long, aclararon diferentes dudas de los diputados./.