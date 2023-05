Patrullero de Italia ITS Morosini en el puerto de Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El buque patrullero de la Armada italiana ITS Morosini, con una tripulación de 132 oficiales y marineros comandados por el teniente coronel Giovanni Monno , atracó en el puerto de Ciudad Ho Chi Minh, iniciando así su visita de cuatro días a la urbe vietnamita.El viaje busca contribuir a fortalecer la cooperación amistosa entre la Armada italiana y su similar vietnamita.El primer coronel Le Nam Son, jefe adjunto de la Brigada 125, Comando de la Región 2 de la Armada, y autoridades de Ciudad Ho Chi Minh asistieron a la ceremonia de bienvenida a los oficiales italia nos.También participaron en la ceremonia el embajador de Italia en Vietnam, Antonio Alessandro, y otros representantes de la misión diplomática del país europeo en Vietnam.Según Antonio Alessandro, la visita de ITS Morosini a Ciudad Ho Chi Minh se considera una actividad práctica que contribuye a mantener la amistad entre Vietnam e Italia, en general, y la cooperación binacional en defensa, en particular.